Изменена причина увольнения главного ветеринарного врача

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 29 января 2009 г. N 84-р внес изменения в свое распоряжение от 21 января 2009 г. N 45, которым освободил Григория ИВАНОВА от должности председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части 1 статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”).

В новом постановлении причина увольнения – «по собственному желанию».

Как сообщал УНИАН, 23 января т.г. Кабинет Министров Украины освободил Григория ИВАНОВА от должности председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины. Г.ИВАНОВ освобожден в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части первой статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”).

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 января 2009 года председателем Государственного комитета ветеринарной медицины Украины назначен Петр ВЕРБИЦКИЙ.

П.ВЕРБИЦКИЙ в 1999-2005 гг. занимал должность главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, председателя Государственного департамента ветеринарной медицины Министерства аграрной политики Украины. С 14 августа 2006 г. – заместитель министра аграрной политики Украины.