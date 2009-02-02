В Харькове может ухудшиться ситуация с лечением туберкулеза

Харькову грозит ухудшение ситуации с лечением туберкулеза из-за запланированного существенного сокращения количества лечебных мест в городском клиническом противотуберкулезном диспансере №1.

Об этом заявил председатель правления Фонда ”Общественное движение ”Украинцы против туберкулеза” Виталий РУДЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, международная журналистская ассоциация ”Здоровья без границ” в рамках независимого расследования установила, что в Харьковском городском противотуберкулезном диспансере №1 предусматривается закрытие трех из четырех существующих стационаров и двух амбулаторных отделений из пяти действующих сейчас. При этом количество коек сократится с 575 до 230, а около 200 медицинских работников фтизиатрической сферы останутся без работы.

Такое сокращение, отметил В.РУДЕНКО, планируется провести во исполнение решения областного и городского советов о передаче диспансера из коммунальной собственности города в собственность области. Однако облсовет принял это решение при условии поступления дополнительных средств из центрального бюджета, которые не поступили, и городская власть решает вопрос в одностороннем порядке. С точки зрения правозащитников, такие действия противоречат отечественному законодательству.

Обеспокоенность сокращением количества коек в противотуберкулезном диспансере Харькова выразила и председатель комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу Министерства здравоохранения Светлана ЧЕРЕНЬКО, которая сообщила, что подобные действия не согласованы с Минздравом в установленном порядке. Хотя заболеваемость туберкулезом в Харькове и несколько ниже, чем в среднем по Украине (72 случая на 100 тыс. населения против 75 по стране), отметила она, ситуация с лечением этой опасной болезни, как и в целом в государстве, остается неудовлетворительной – недостаток мест и низкие условия лечения в стационарах, дефицит лекарств, устаревшее оборудование и тому подобное.

Ввиду вышеизложенного, представители общественных организаций обратились к руководству страны с просьбой не допустить ухудшения ситуации с лечением туберкулеза в Харькове.

В свою очередь, заместитель Харьковского городского председателя Игорь ШУРМА, ответственный за здравоохранение в городе, заявил, что городская власть действует строго в пределах законодательства, и ее решения направлены лишь на пользу больным, потому что позволяют привести деятельность заведения в соответствие с законодательством. Согласно Бюджетному кодексу и Закону “О борьбе с заболеванием туберкулезом”, пояснил он, лечение этой болезни относится к специализированной медицине, которая финансируется из государственного бюджета.

Вместе с тем, по его словам, “за семь лет действия этих двух законодательных актов город не получил из центрального бюджета ни одной копейки” и вынужден было тратить по 20 млн. грн. в год для “выполнения обязательств, не предусмотренных законодательством”. При этом, добавил он, ввиду ограниченности финансовых возможностей (годовой бюджет Харькова – 500 млн. грн.), уровень услуг в городских противотуберкулезных заведениях был ниже, чем в областных (годовой бюджет области – 1,5 млрд. грн.).

Именно поэтому городская власть инициировала передачу диспансера №1 вместе с помещениями, землей и всей службой из коммунальной собственности города в собственность области, а городской и областной советы приняли соответствующие решения. Относительно сокращения, то, по словам И.ШУРМЫ, этот шаг согласован с областной властью - пациентов разместят в других заведениях, врачей переведут на другое место работы, а по договоренности с младшим персоналом их уволят “в связи с сокращением”, чтобы люди получили выплаты и имели возможность трудоустраиваться в будущем.

Таким образом, подчеркнул И.ШУРМА, власть Харькова никоим образом не нарушила действующее законодательство, а окончательное решение вопроса зависит от Харьковской облгосадминистрации.