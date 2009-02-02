Ежегодно в Европе и Центральной Азии в результате использования дешевого топлива умирает 10 тысяч детей – ВОЗ

Ежегодно в Европе и Центральной Азии в результате бытового использования дров и угля умирает 10 тыс. детей в возрасте до 5 лет.

Загрязнение воздуха внутри помещений в результате использования дров, угля и других видов твердого топлива для обогрева жилища и приготовления пищи вызывает серьезные заболевания и приводит к фатальным последствиям. Об этом заявляют эксперты Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), результаты исследования которых размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

Эксперты опасаются, что финансовый кризис может привести к росту использования дешевых видов топлива для обогрева жилищ и к сжиганию бытовых отходов в домашних условиях, что создает повышенный риск для здоровья детей. Ведь они проводят дома до 90% времени.

«В течение слишком долгого времени системы здравоохранения не уделяли достаточного внимания вопросам обеспечения здоровой окружающей среды в помещениях. Органы общественного здравоохранения должны принять меры к защите тех групп населения, которые наиболее уязвимы к воздействию вредных экологических факторов, особенно в тот период, когда экономический кризис ведет к росту числа людей, подверженных риску», - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Марк ДАНЗОН.

Эксперты ВОЗ обращают внимание на то, что дым от сгорания твердых видов топлива содержит ряд опасных для здоровья человека загрязнителей, включая мелкие частицы сажи или пыли, способные проникать глубоко в легкие. У специалистов ВОЗ имеются убедительные доказательства того, что это повышает риск развития пневмонии у детей в возрасте до пяти лет, а также хронических заболеваний дыхательных путей и рака легких (при использовании угля) у людей старше 30 лет. Угарный газ также оказывает негативное воздействие на здоровье путем снижения способности крови поглощать кислород.