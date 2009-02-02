В Донецке эвакуировали персонал и больных больницы №1

В центре Донецка в связи с анонимным звонком о заминировании эвакуирован персонал и посетители городской больницы №1.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН, звонок от неизвестного мужчины поступил в горотдел милиции в 12.10. "Неизвестный угрожал взорвать здание горбольницы №1", - сказал И.ДЕМИН.

По его словам, через несколько минут после звонка к зданию больницы прибыли сотрудники милиции и бойцы городского подразделения МЧС. Была проведена экстренная эвакуация персонала поликлиники, а также всех посетителей. Стационарного отделения в больнице нет.

"Сейчас в здании работают специалисты-взрывотехники, они ведут поиски взрывного устройства", - отметил И.ДЕМИН.

Он также указал, что одновременно милиция ведет активные поиски звонившего анонима.