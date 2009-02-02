Здоровье Ющенко нормальное и стабильное - личный врач

Личный врач Президента Украины Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ заверяет, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО чувствует себя хорошо и находится в нормальной физической форме.

Об этом Р.ВАЛИХНОВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«Наш Президент чувствует себя хорошо и находится в нормальном физическом состоянии», - сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

По его словам, поразительное изменение в состоянии здоровья В.ЮЩЕНКО продемонстрировал во время последнего празднования Крещения, когда купался в проруби.

«Действительно, 95% диоксина из организма Президента выведено и, слава Богу, состояние его нормальное и стабильное», - отметил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.