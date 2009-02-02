Виннитчина: в воде концентрация хрома в 40-110 раз выше

В поселке городского типа Турбив Липовецкого района Винницкой области в колодцах в частном секторе выявлено превышение в 40-110 раз предельно допустимой концентрации хрома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

23 января от местных жителей поступило сообщение о том, что в некоторых колодцах вода стала зеленоватого цвета. 26 января работники областной санэпидемстанции взяли из разных колодцев 38 проб воды.

В результате проведенных лабораторных исследований в воде был выявлен химический элемент – хром, превышение ПДК которого достигает от 40 до 110 раз. Колодцы загрязнены на семи улицах Турбова, на которых проживают 1070 человек.

Возможная причина загрязнения подземного водоносного горизонта – утечка стоков с наличием хромового ангидрида с территории расположенного рядом цеха гальваники ОАО «АТЭКО» (работает с 1984 г.), где данное вещество используется в технологическом процессе. В двух многоквартирных домах, подключенных к водопроводу ОАО, проживают 70 человек.

Сотрудники МЧС во время подворового обхода предупредили людей об опасности употребления воды из колодцев, для них осуществляется подвоз питьевой воды.

На данное время установлено, что воду из загрязненных колодцев употребляли 112 человек.

По состоянию на 1 февраля 2009 г. обращений от жителей пгт Турбов и окружающих сел в медицинские заведения по поводу ухудшения состояния здоровья не поступало.

Справка УНИАН. Хромовый ангидрид – оксид хрома (VI) очень ядовитый. Это достаточно химически активное вещество, способное вызывать при взаимодействии с органическими веществами вспышки и взрывы. При попадании на кожу оксид хрома вызывает сильные раздражения, экземы и дерматиты а также может спровоцировать развитие рака кожи.