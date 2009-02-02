В Англии - рост подростковой беременности и повторных абортов

Всё больше англичанок становятся мамами в нежном возрасте и решаются на аборт: в течение последних 15 лет в Великобритании отмечен неуклонный рост повторных абортов среди девушек до 20 лет. Эксперты Университета Ноттингема требуют от национальных служб здравоохранения и правительственных чиновников принять срочные меры по совершенствованию консультационных и профилактических программ полового воспитания и повысить информационную осведомлённость школьников о современных методах контрацепции.

Великобритания с 1991 по 2007 год занимает первое место среди стран Западной Европы по уровням подростковой беременности и повторных абортов. Тот факт, что подавляющее большинство рождений среди подростков являются зарегистрированными вне брака, создаёт трудности для определения точной пропорции юных матерей, которые рожают второго ребёнка или делают второй аборт до совершеннолетия, говорят специалисты. Британские физиотерапевты обеспокоены такой негативной тенденцией, поскольку беременность и особенно несколько абортов в раннем возрасте неблагоприятно сказываются на репродуктивном и общем женском здоровье.

ami-tass.ru