Ивано-Франковщина: после свадьбы - в больницу
11:04, 02 февраля 2009Страна
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Отравилось 8 человек
30 января в инфекционное отделение Городенковской районной больницы Ивано-Франковской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 8 человек, в том числе 2 детей, которые 24 января в кафе праздновали свадьбу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Всего на мероприятии присутствовали 50 человек. По состоянию на 31 января пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания – употребление в пищу некачественных продуктов питания.
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