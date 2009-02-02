Ивано-Франковщина: после свадьбы - в больницу

30 января в инфекционное отделение Городенковской районной больницы Ивано-Франковской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 8 человек, в том числе 2 детей, которые 24 января в кафе праздновали свадьбу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Всего на мероприятии присутствовали 50 человек. По состоянию на 31 января пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания – употребление в пищу некачественных продуктов питания.