В Тернополе в прошлом году усыновлено 7 детей

В Тернополе в 2008 году усыновлено 7 детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, 6 детей усыновили украинцы, одного ребенка – иностранцы.

Для контроля за этими процессами и отслеживанием количества детей, которые нуждаются в усыновлении, городской службой по делам детей создан Единый электронный банк данных, который постоянно возобновляется. Сейчас в банке данных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, подлежащих усыновлению, находится 256 детей. Среди них – 48 детей-сирот, 156 детей, лишенных родительской опеки, 43 ребенка, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, 9 детей, воспитывающихся в приемных семьях.