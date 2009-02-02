Перекусы на работе угрожают здоровью

Отказ от полноценного обеда негативно отражается на пищеварении работников офиса. Офисные служащие в последнее время все чаще отказываются от полноценного обеда, а вместо этого перекусывают прямо за рабочим столом, говорят социологи. Этот факт вызывает у них большую обеспокоенность.

Виной тому, по мнению специалистов, являются стрессы, а также большой объем работы, из-за которого работник не может позволить себе отлучиться и пойти нормально пообедать. Согласно проведенному социологами опросу, 7% офисных работников вовсе не прекращают работать во время обеденного перерыва, при этом 79% питаются как попало.

Такие перекусы, считают специалисты, могут крайне негативно отразиться на пищеварении. Поэтому призывают даже при очень большой занятости устраивать себе перерыв и обедать.

sostav.ua