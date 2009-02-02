Какие болезни от нервов

Утверждение, что все болезни от нервов, обрело некоторое основание. По крайней мере для червей — у них удалось найти генетическую связь между нервной и иммунной системами.

Ученые уже довольно давно выдвигают разные теории о прямой связи нервной и иммунной систем. Например, неоднократно рассматривался эффект стресса, который влияет на функциональность антител. Но четкой связи между двумя системами в организме найти не удавалось.

Исследователи из Медицинского центра университета Дьюка (Duke University Medical Center) искали связь на уровне генов. В качестве модели ученые выбрали старого знакомого — круглого червя сaenorhabditis elegans.

Сначала выяснилось, что в нервной ткани червей есть специфический клеточный рецептор, от которого зависит, заблокируют ли нейроны ответы иммунной системы на болезнетворные микроорганизмы. Им оказался NPR 1, который сцеплен с белками, очень похожими на нейропептиды Y у млекопитающих.

Тогда червям видоизменили ген, который регулирует NPR 1. У модифицированных организмов клеточный рецептор больше не производился. Когда NPR 1 не производился, нейроны свободно блокировали иммунный ответ, поэтому черви стали очень восприимчивы к инфекции.

Всего ученые нашли три типа нейронов, которые связаны с рецептором NPR 1.

Все эти клетки связаны с жидкостью, которая циркулирует в теле круглого червя, — аналогом крови у млекопитающих. Как говорят исследователи, химические сигналы нейронов передаются по ней и попадают в другие ткани. Например, в ткани кишечника, которые постоянно контактируют с болезнетворными микроорганизмами.

После находки NPR 1 исследователи провели полный анализ генома червей, которых модифицировали ранее. Оказалось, что у испытуемых вообще слабо выражена экспрессия генов, которые кодируют маркеры врожденных иммунных реакций. Большинство этих генов регулирует сигнальный путь P38 MAPK, который участвует в формировании иммунитета у большинства организмов. В том числе у людей.

Ученые считают, что связь, обнаруженная между двумя системами организма с. elegans, позволит в будущем существенно расширить возможности для терапевтического вмешательства. В первую очередь для того, чтобы усилить врожденный иммунитет.

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