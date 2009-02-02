Маски для кожи из натуральных основ

Любая косметика в, первую очередь , ценна для нас своим эффективным результатом и, конечно же, натуральными компонентами, в ней содержащимися. Львиную долю в косметической индустрии отводится очищающим и отшелушивающим средствам таким, как: скрабы, маски, крема. Мы же поговорим о том, как можно в домашних условиях приготовить натуральные маски, скрабы и лосьоны применяя всем нам хорошо известные овощи,фрукты и ягоды.

Мы поговорим о том, какую ценность представляют для нашей кожи натуральные компоненты. Таким образом, мы также сможем определиться, кому какая маска будет наиболее подходящей.

Помидоры и огурцы обладают хорошими отбеливающими свойствами для лица, а также помогают суживать поры в проблемных местах. При этом кожа после нескольких масок будет не только выглядеть подтянутой, но и заметно освежит ваше лицо, придаст ему ровный и мягкий цвет. Вам необходимо поочередно с интервалом в 4-5 дней чередовать помидорную и огуречную маску, нарезав кружочками и выложив на лицо на 15-20 минут, при этом позу необходимо принять горизонтальную. Если вы хотите, чтобы ваша кожа была мягкой и бархатистой, воспользуйтесь еще одним рецептом: натрите на мелкой терке огурец, перемешайте его с 2-3 каплями лимонного сока и 1 ст.ложкой сметаны; нанесите маску на 25-30 минут, затем смойте теплой водой. Если у вас суховатая кожа, помидорно-творожная маска будет как нельзя кстати: 1 помидор нарежьте мелкими ломтиками, смешайте с 1 ст.ложкой молока, 1ч. Ложкой подсолнечного масла и 2ст.ложкой творога; тщательно перемешайте и выложите на кожу лица на 25-30 минут; затем хорошенько смойте водой.

Кабачки способствуют улучшению работы обмена веществ и предупреждают появление первых морщинок, увлажняя и разглаживая кожу. Для этого вам необходимо тщательно промыть свежий кабачок, нарезать его небольшими полосками и распределить по лицу.

Морковь является прекрасным заменителем питательного крема, богатого витамином А. Как правило, его приготавливают следующим способом: промытую свежую морковь натереть на мелкой терке, смешать со сметаной средней жирности или с яичным белком, растворенном в 1ч. Ложке оливкового масла и 1 щепотке крахмала.

Сырой картофель помогает бороться с отеками и мешками под глазами, для этого необходимо просто очистить 1 картофелину, порезать на кружки и наложить под глаза на 15-20 минут. А вот для того, чтобы освежить и подтянуть кожу шеи и области декольте, сварите 1 картофелину в мундире, очистите от шкурки, разомните и перемешайте с растительным маслом. Затем выложите на требуемую область кожи. Спустя 15 минут хорошенько смойте маску теплой водой, а кожу промокните чистым полотенцем.

Виноград спасает нашу кожу от преждевременного старения, разглаживая и питая ее. Для этого вам необходимо всего лишь разделить на половинки несколько свежих чистых виноградин протереть соком все лицо и шею. Спустя 20 минут ополосните кожу теплой проточной водой.

Груша или авокадо обладает отбеливающими и очищающими свойствами, сужает поры и питает кожу. Для этого необходимо один из компонентов натереть на мелкой терке, перемешать с 1ст. ложкой оливкового масла и кашицу нанести на лицо на 15-20 минут, затем смыть теплой водой.

Банан отлично подтягивает кожу лица, шеи и декольте, делая ее освежающей и бархатистой. Разомните 1 банан и смешайте с 1ч. Ложкой теплого молока. Выложите на кожу, а затем через 15-20 минут смойте теплой проточной водой.

Яблоки популярны своими питательными свойствами, которые вкупе со сметаной придадут вашему лицу сияющий вид. Для этого вам потребуется: 1 яблоко и 1ст. ложка сметаны. Яблоко очистите от шкурки, потрите на мелкой терке и смешайте со сметаной. На лицо нанести на 15-20 минут, затем хорошенько смыть водой.

Персики и абрикосы благотворно влияют на процесс обновления кожи и замедляют процесс старения. Абрикосы лучше всего смешивать с кислым молоком, а персики с 1-2 ч. ложками сметаны и оливкового масла. Кожицу при этом желательно с фруктов снимать.

Если кожа рук у вас огрубела и стала шершавой на ощупь, идеальным рецептом будет маска из сырого картофеля, которую легко можно сделать в любых условиях: просто приложить на 15-20 минут кружочки из сырого картофеля. Таким же эффектом будет обладать порезанная мелко свежая капуста или 100г ягод малины, перетертых с 1ст. ложкой сметаны.

При мозолях и натоптышах на ногах прикладывайте перетертые свежие помидоры на 15 минут, чередуя на следующий день ванночкой с водой из-под вареной картошки. Идентичным эффектом для смягчения кожи будет обладать вареное в молоке яблоко, затем размятое и нанесенное на 15-20 минут на кожу стоп.

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