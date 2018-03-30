Дети и телевизор

Обаяние экрана

Во время просмотра телевизора дети, оставаясь в привычной для них обстановке (в отличие от просмотра мультфильмов в кинотеатре), имеют возможность наблюдать за выдуманными или реальными событиями чужой жизни, развитием отношений, драками и погонями... Визуальное изображение позволяет отрешиться от реальности, забыть о невыполненных уроках или примерить на себя образ героя.

Но, как ни странно, в телевизоре детей привлекает не только картинка. На основании ряда проведенных экспериментов шотландские ученые сделали вывод, что дети младшего школьного возраста (6-8 лет) с большим энтузиазмом готовы смотреть на светящийся экран без изображения, чем на лицо человека.

Почувствуйте разницу

Играя и общаясь со сверстниками, ребенок активно познает мир: фантазирует, учится поддерживать беседу, двигается. «Взаимодействие» с телевизором развивает в малыше пассивность. Быстрая смена кадров негативно влияет на детский мозг, обилие информации утомляет ребенка, а живое общение заменяется его суррогатом - бесконечной рекламой и пошлыми ток-шоу.

Если при каждой возможности родители оставляют ребенка «на телевизор», чтобы спокойно заняться своими делами, малыш может со временем «подсесть» на это развлечение и впасть в серьезную зависимость от голубого экрана. Просмотр боевиков и ужастиков может порождать в ребенке агрессию, особенно если он еще не способен отличать вымысел от реальности.

Возраст и особенности восприятия

До полугода дети обращают на работающий телевизор не так много внимания. Монотонные звуки убаюкивают их; иногда они реагируют на знакомую заставку.

В возрасте от шести до восемнадцати месяцев детское внимание притягивают движущиеся разноцветные картинки, мелькающие на экране. Большинство врачей не рекомендует просмотр телевизора детям до двух или даже до трех лет. Но если уж вы решили не ограждать малыша от телевидения, предлагайте ему только короткие мультики или специальные программы, предназначенные для детишек этого возраста.

Детям от полутора до трех лет трудно выразить словами эмоции, переполняющие их при просмотре мультфильмов. Нужно давать им необходимые пояснения, например: «Это мишка, мы видели такого в зоопарке, помнишь? Он любит мед и малину. Ты тоже ел малину у бабушки на даче. А это ежик, мишкин друг».

В возрасте трех-четырех лет малыш начинает осознавать разницу между вымышленным и реальным миром. Он примеряет на себя различные роли - сказочного принца, золушки, злого волка или человека-паука. Родителям важно проследить за тем, чтобы ребенок не ушел в экранный мир «с головой». Нужно помочь малышу переключить его воображение и творческую энергию на реальный мир: кормить с ним уток в парке, играть в футбол, собирать вместе конструктор или шить наряды для кукол.

Родителям на заметку:

- договоритесь с ребенком о «квоте» на просмотр телевизора. Важно, чтобы он придерживался утвержденного расписания;

- если вы считаете, что выбор ребенком той или иной передачи не совсем удачен, объясните свою позицию;

- детская - не место для телевизора: столь доступное удовольствие составит серьезную конкуренцию чтению и развивающим играм;

- не используйте телевизор в качестве «фона» - дети быстро перенимают у родителей эту вредную привычку;

- объясните малышу, что такое реклама. Научите его не принимать на веру все, о чем вещают с экрана.

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