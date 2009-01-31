Похудение от англичанок

В последнее время большую популярность приобрела, так называемая, английская диета. Эта диета не подходит для тех дам, которые хотят быстро добиться желаемого результата, пусть даже и нанеся вред своему здоровью. Английская диета должна длиться не менее трех месяцев, но не более полугода. При этом, каждую неделю, которую вы просидите на этой диете, вы будете терять по одному килограмму без вреда для здоровья.

Придерживаться такой диеты достаточно просто.

Все дело в том, что она подразумевает чередование белковых и овощных дней.

Примерно такого же питания придерживается большинство людей на нашей планете, ведь в один день вам хочется съесть увесистый кусок мяса, а в другой вы мечтаете о тарелке овощного салата.

Меню этих дней очень и очень простое – полтора литра молока и сто граммов черного хлеба на сутки.

Такие разгрузочные дни повторять в последующем, необходимости нет, а по истечении этих двух дней вам необходимо сразу же переходить к двум белковым, а затем и к двум овощным дням.

В течение следующих трех-шести месяцев вам придется чередовать два белковых и два овощных рациона.

Итак, какое же меню диетологи предусмотрели для двух белковых дней?

Первый завтрак.

Можете позволить себе чашку чая или чашку кофе, можно с небольшим количеством молока.

Съешьте один-два ломтика ржаного хлеба, при желании можете намазать кусочки одной чайной ложкой сливочного масла.

К своему завтраку добавьте одну-две чайные ложки меда, но при этом чай или кофе должны быть без сахара.

Второй завтрак.

Выпейте один стакан обезжиренного молока или два стакана кефира. Кефир или молоко можно заменить чашкой чая или кофе с сахаром или одной чайной ложкой меда.

Один бутерброд, приготовленный из черного хлеба и сливочного масла.

Обед. В этом прием пищи вы должны съесть сто пятьдесят – двести граммов овощного или мясного бульона, двести-триста граммов отварной рыбы или постного мяса.

Позвольте себе также четыре столовых ложки стручковой фасоли или зеленого горошка.

Фасоль или горошек можно заменить салатом из свежих овощей (капуста, морковь, свекла и др.) – 150гр.

Любая листовая зелень может употребляться вами без ограничений (салат, шпинат и др.).

При желании можете дополнить свой обед одним-двумя ломтиками ржаного хлеба.

В качестве напитка можете выбрать бокал столового вина, отвар трав, чашку чая или кофе без сахара, газированную несладкую воду.

Ужинать вам следует не позднее семи часов вечера.

На последний прием пищи вы можете выбрать либо стакан молока, либо пятьдесят грамм сыра, или два отварных яйца, или два стакана кефира.

Можете также остановить свой выбор на порции овощного салата с двумя ложками растительного масла или майонеза.

В качестве десерта съешьте фруктовый мусс или салат без сахара. Если вам хочется его подсластить, то воспользуйтесь медом или сахарозаменителем.

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