Украинский ученый изобрел лекарства от рака

5 февраля 2009 года в 16 часов в помещении Киевского Дома ученых состоится встреча с Анатолием Потопальским – выдающимся украинским ученым, который изобрел лекарство от рака.

В 1958 году студент 2-го курса Ивано-Франковского медицинского института Анатолий Иванович Потопальский сделал гениальное открытие и на его основе создал препарат «Амитозин».

За прошлые 50 лет на основе этого открытия его научная школа создала свыше 60 запатентованных противоопухолевых, противовирусных, иммуномодулирующих препаратов для людей (лечат рак, СПИД, туберкулез, саркому и тому подобное), животных, птиц (лечат птичий грипп), рыб, пчел, полезных насекомых и растений. Создано свыше 20 новых, оригинальных, удивительно производительных форм, видов, сортов культурных растений – злаков, фруктов, ягод, винограда, овощей.

Лекарства ученого спасли уже свыше 150 человеческих жизней. Могли бы вылечить еще больше, но за годы независимости наша власть не обращает внимания на научно-практические достижения ученого, не оказывает ему наименьшей поддержки. В результате – не настроено серийное производство его лекарств, их внедрения в массовую медицинскую, ветеринарную, аграрную практику, равно как и его сортов росли – в массовую практику производства.

На собрании будет принято Обращение к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины относительно вопроса об ответственности тех ведомств и должностных лиц, которые сознательно препятствуют внедрению научных разработок Потопальского в практику ведь они не имеют аналогов в мире.