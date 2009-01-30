Почему украинские мужчины вымирают?

Нехватку мужчин в Украине уже ощутили многие категории женщин, зачастую - далеко не пенсионного возраста. Их опасения подтверждает официальная статистика.

По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в возрастной группе от 40 до 49 лет мужчины умирают в 3,5 раза чаще, чем женщины.

Сегодня в среднем мужчина в Украине живет 62 года, что на 12 лет меньше среднего срока жизни украинской женщины и на пять-шесть лет короче жизненного пути мужчин в развитых странах. Из европейских государств хуже ситуация только в России, где разрыв между длительностью жизни мужчин и женщин достигает 14-15 лет. А ведь еще в начале прошлого века в Украине этот разрыв составлял менее года.

Из европейских государств хуже ситуация только в РоссииЕсли в 1900 году разрыв между показателями средней ожидаемой продолжительности жизни для 25-летних мужчин и женщин в Украине был меньше года, в 1939-м - 3,7 года, в 1964-м - 5,4 года, то в 2007-м - 12 лет.

Основные причины, загоняющие украинских мужчин в могилу раньше времени - злоупотребление алкоголем, а также травмы и несчастные случаи.

В совокупности от них умирает более 70 тыс. представителей сильного пола ежегодно, что сопоставимо с населением небольших поселков городского типа.

В возрасте от 25 до 64 лет мужчины заболевают раком вдвое чаще, чем женщины, прежде всего, из-за новообразований в трахее, бронхах и легких, а спортом активно занимаются не более 10% украинских мужчин.

korrespondent.net