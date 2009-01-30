Число больных холерой в Зимбабве превысило 60 тысяч

Более 60 тыс. жителей Зимбабве болеет холерой, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По словам сотрудников ВОЗ, это "наихудшее развитие событий" в ходе эпидемии, начавшейся в августе прошлого года. Холера уже стала причиной гибели более 3 тыс. зимбабвийцев.

Эпидемия была вызвана развалом служб водоснабжения и канализации, общей антисанитарией и слабостью системы здравоохранения. Многие больницы закрыты, а в большинстве городов страны есть проблемы с водоснабжением, не работает канализация и не вывозится мусор.

По последним данным ВОЗ, опубликованным в Женеве, в Зимбабве зарегистрирован 60 тыс. 401 случай холеры. Умерли от болезни 3 тыс. 161 человек.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, угроза заражения существует почти для половины 12-миллионного населения Зимбабве.