Раскрыт механизм бесконтрольного распространения опухоли яичников

Рак яичников считается одним из наиболее агрессивных злокачественных образований. От него умирает более 70% больных женщин в течение ближайших 5 лет после установления диагноза.

В США умирает около 15 000 женщин с опухолью яичников в год.

Группа исследователей из Johns Hopkins University School of Medicine и Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center в лабораторных экспериментах обнаружила, что липиды секретируемой опухолью яичников жидкости, называемой асцитом, могут полностью подавить действие естественных убийц – Т-клеток иммунной системы, что позволяет опухоли обойти иммунную систему организма и бесконтрольно распространяться.

Эти особые Т-клетки, кратко именуемые натуральными киллерами (NKT), чтобы разрушить опухоль и включить в процесс другие необходимые клетки иммунной системы должны быть активированы, и как раз именно они блокируются секретируемыми опухолью липидами.

На одном из этапов исследования ученые производили забор содержащей липиды асцитической жидкости у 25 женщин с раком яичников и подвергали выделенные образцы липидов тестированию на возможное блокирование активации NKT.

Результаты показали, что активация NKT блокировалась в 10-100% случаев, как только тест-культуры клеток, стимулировавших NKT, были подвергнуты воздействию асцитической жидкости.

Как полагают ученые, ключевую роль в распространении нескольких видов рака играет блокирование действия NKT.

«Наши исследования впервые позволили установить, как рак яичников обходит основную проверку иммунной системы. Это открывает возможности разработки в будущем препарата, который сможет приостановить, ограничить, повернуть вспять или даже обойти блокирование, позволяя активировать CD1d-опосредованные NKТ», – акцентирует внимание один из руководителей исследования Mathias Oelke.

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