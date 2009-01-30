Женские руки - возраст женщины

Ни для кого не секрет, что руки, практически всегда, являются показателем настоящего возраста женщины. Именно кожа рук наиболее подвержена старению, а все потому, что ее мы не бережем, а вот эксплуатируем нещадно. Тут играют свою негативную роль и бытовая химия, и холод, и вода, и многое другое…

Думаем, что говорить о том, что необходимо регулярно использовать крем с витаминами Е, А и В5, смысла нет, так как это уже самая настоящая истина, которую должна знать каждая женщина.

Специалисты уверяют, что женские руки, с безупречным маникюром и нанизанными на пальцы кольцами (в меру конечно), выглядят моложе. Поэтому всем женщинам после тридцати лет рекомендовано уделять достаточно внимания своему маникюру.

Но это далеко не все, что необходимо для того, чтобы придать рукам молодости.

Не будем забывать и о защите рук от вредного ультрафиолетового излучения.

Перед тем, как выйти на улицу, просто необходимо нанести на кожу солнцезащитный крем с SPF-фактором не ниже пятнадцати.

С возрастом необходимо отказаться от использования темных лаков для ногтей.

Остановите свой выбор на приятных светлых оттенках. Какие тона уж точно придется исключить – это темно-бардовый, темно-синий и коричневый.

Если вы предпочитаете короткие ногти округлой формы, то для вас вполне позволителен будет ярко-красный лак.

Правда, нужно отметить, что необходимо выбирать этот цвет с преобладанием теплого оттенка.

Холодный оттенок красного подчеркнут вены на руках.

А вообще, специалисты убеждены, что у любой женщины в косметичке должен быть лак бледно-розового цвета.

Именно светлый, нежный оттенок розового цвета считается уместным в любой ситуации.

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