Ученые поставили под сомнение эффективность акупунктуры

Ценность акупунктуры, до сих пор вызывающая споры в научном мире, была поставлена под сомнение в ходе последних исследований экспертов центра Nordic Cochrane в Копенгагене.

Авторы исследования пригласили для участия в исследовании 3 тыс. пациентов с жалобами на артрит, мигрень, боли в пояснице и послеоперационные боли.

Целью эксперимента было разобраться в том, насколько велика подлинная медицинская ценность и каков реальный эффект иглоукалывания.

Эти вопросы до сих пор вызывают споры в медицинском мире.

Единой точки зрения у специалистов на этот счет нет, а многочисленные исследования дают противоречивые результаты. И едва ли не самые острые дебаты развернулись вокруг того, в чем разница между так называемыми истинной и ложной иглотерапией.

На практике основное отличие между двумя видами заключается в том, куда именно вводятся акупунктурные иглы.

В традиционной акупунктуре иглы вводятся в точки, расположенные по линиям так называемых энергетических меридианов тела, по которым, согласно теории сторонников иглотерапии, циркулирует энергия в организме.

Воздействуя на эту энергию путем иглоукалывания, по их мнению, можно изменить скорость и характер многих процессов в организме. Однако многие ученые считают, что научного подтверждения этой концепции нет.

В "ложной" акупунктуре иглы также вводятся под кожу, но не по линиям энергетических меридианов.

Ученые Nordic Cochrane Centre не обнаружили никакой клинической значимости в различиях между этими видами акупунктуры. Однако они выяснили, что пациенты, прошедшие курс "ложной" иглотерапии, все равно испытали облегчение по сравнению с теми, кому не делалось иглоукалывание.

Эксперты призывают провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, не построена ли вся теория иглоукалывания лишь на психологическом эффектеАвторы доклада полагают, что это может быть результатом психологического эффекта, который известен в медицине как эффект плацебо. По словам ученых, их исследование подвергает сомнению подлинный эффект акупунктуры, как традиционной, так и "ложной", и саму теорию о том, что введение акупунктурных игл под кожу серьезно воздействует на болевой синдром.

В тоже время похожее исследование, проведенное на прошлой неделе группой Cochrane Collaboration, свидетельствует, что и истинная, и "ложная" акупунктура приводят к уменьшению мигрени и головной боли у пациентов. Причем эффект был выше, чем от традиционных обезболивающих препаратов.

"В "ложной" акупунктуре иглы вводятся совсем неглубоко и необязательно в специальные точки. Однако это все равно может оказывать психологическое воздействие на пациентов", - говорит доктор Эдриан Уайт, исследователь акупунктуры в Peninsula Medical School на юго-западе Англии.

"Исследования возможной пользы от "ложной" иглотерапии для пациентов большой ценности не представляют", - считает доктор Уайт.

BBCrussian.com