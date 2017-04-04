МОЗ: за кошти держбюджету 2016 року поставлено лише 12% лікарських препаратів

Як повідомили УНІАН у МОЗ, за кошти держбюджету 2016 року поставлено 12% лікарських препаратів.

Уже майже повністю поставлені препарати для орфанних хворих. На 52% поставлені препарати проти ювенального артриту та 23% проти бульозного епідермолізу. На 65% поставлені ліки для пацієнтів зі СНІДом. Поставляються ліки для хворих на муковісцидоз (49%). За рештою напрямків проходить оцінка пропозицій та погодження кошторису.

У МОЗ також зазначили, що 99% тендерів закрито.

На сьогодні, ПРООН завершила закупівлі повністю за 12 та частково ще за 7 програмами на суму 43 мільйонів доларів, що складає 56% виділених організації коштів. Контракти на суму 17 мільйонів доларів з 43 вже підписані (решта перебуває на стадії підписанні), але звісно ця цифра стрімко змінюється з підписанням нових контрактів майже кожного дня.

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ПРООН працює за світовими стандартами публічних закупівель у всіх 160 країнах, де організація проводить закупівлі. Відповідно до цих принципів, закупівлі в Україні проходять у кілька необхідних етапів.

Підготовка до закупівель розпочинається організацією з моменту підписання угоди з Міністерством охорони здоров’я України і отримання технічного завдання (специфікацій). Специфікації передаються експертам, які перевіряють відповідність інформації, що міститься в документах, а також чи забезпечується конкурентне середовище для закупівель. На цьому етапі ПРООН в першу чергу дбає про захист інтересів пацієнта. У разі виявлення технічних помилок або обмеження конкуренції умовами специфікації, ПРООН звертається до Міністерства охорони здоров'я з проханням про надання роз'яснення або перегляд документів.