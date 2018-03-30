Чем нас будут лечить в 2025 году

Начало XXI века - начало новой эры фармацевтических открытий. Бессонница, мигрень, артрит, рак, болезнь Альцгеймера и даже… зависимость от азартных игр можно будет победить благодаря новым лекарственным технологиям.

Чтобы создать даже самое простое новое лекарство, нужно ровно 15 лет. Это стандартное время, за которое препарат проходит путь от замысла до аптечной витрины. Тысячи добровольцев, сотни ученых и десятки экспериментов - вот что происходит с новой таблеткой день за днем почти четверть века, прежде чем врач сможет выписать на нее рецепт.

Достаточно одной таблетки

"Для разгрома фашизма он сделал больше, чем сто дивизий" - так писали в 1945 году парижские газеты про Александра Флеминга - изобретателя пинициллина - самого известного антибиотика. Казалось, найдена панацея от множества заболеваний. Но не тут-то было: прошло всего несколько лет и новомодное лекарство перестало действовать, появилась резистентность, то есть невосприимчивость болезнетворных бактерий к антибиотику. С тех пор ученые-фармакологи только и делают, что изобретают новые виды лекарств, стараясь "опередить" изменчивость бактерий и уменьшить побочные эффекты.

Некоторые исследовательские фармакологические компании на научные изыскания и разработку новых лекарственных препаратов тратят более 8 млрд. долларов в год - в несколько раз больше, чем годовой бюджет Монако или Люксембурга.

В этом году ученые объявили о создании совершенно нового типа антибиотиков, основанного на технологии "умного" лекарственного покрытия. Суть изобретения заключается в том, что лекарственный препарат помещают в специальную полимерную пленку, обладающую способностью медленно рассасываться в организме. Такая пленка с лекарством наносится в несколько слоев, что позволяет лекарству высвобождаться постепенно, слой за слоем. Второй способ постепенного высвобождения лекарства, который предлагают американские ученые, - технология микросфер. Активное вещество, например антибиотик, помещено в крошечные капсулы, которые постепенно высвобождаются через микроскопические отверстия в таблетке. Благодаря такому последовательному выходу препарата стало возможно объединить весь курс антибиотика в одной таблетке.

Такие разные

Ученые уже давно заметили, что женщины более предрасположены к таким заболеваниям, как, например, депрессия и булимия, в то время как мужчины - к болезни Паркинсона. Большинство лекарств сегодня испытываются на мужчинах. Это означает, что для женщины они могут оказаться не столь эффективными. В этом году британские ученые приступают к разработке индивидуальных лекарственных средств для мужчин и женщин. Использование "мужских" и "женских" препаратов должно значительно повысить эффективность лечения от различных заболеваний.

Лекарство от всех болезней

Побочные эффекты, индивидуальная непереносимость препарата и несовместимость разных лекарств в одном курсе лечения - скоро эти проблемы уйдут в прошлое благодаря созданию мульти-пили, уникальных многофункциональных лекарств. Мульти-пили, или как ее еще называют "таблетка от всех болезней", будет подбираться, а иногда и создаваться для каждого пациента персонально в зависимости от показаний и особенностей организма. Теперь, если человек одновременно страдает от целого "букета" заболеваний, ему не придется пить таблетки горстями. Главные достоинства мульти-пили заключаются в том, что все компоненты подобраны так, чтобы между ними не возникло лекарственного антагонизма. То есть действующие вещества не будут больше "конфликтовать" между собой, побочных эффектов станет меньше, качество лечения улучшится, но самое важное – все заболевания можно будет лечить с помощью одной таблетки, снижая тем самым лекарственную нагрузку на организм человека.

Нанотехнологии

Прогресса следует ожидать не только в сфере препаратов. Хирурги скоро освоят радикальную косметическую операцию: трансплантацию всего лица. Новые хирургические методики в сочетании с развитием анестетиков подразумевают, что лечение чаще будет проводиться не в больницах, а у врачей общей практики. Уже сейчас при необходимости удаления целого органа, скажем почки, операция проводится через крошечное отверстие.

В недалеком будущем наномедики смогут лечить заболевания на клеточном уровне. Специальные молекулы-курьеры будут доставлять лекарства непосредственно к пораженным клеткам, минуя здоровые. Так что от побочных эффектов останутся лишь воспоминания. Основной объект воздействия современной медицины и фармакологии - это клетка, а зачастую - макромолекулы. А раз так, то и инструменты для их починки должны быть того же порядка, что и объект, то есть нанометрового диапазона. Важно, чтобы нанообъект мог проходить через поры капилляров, размер которых невероятно мал - не более 100 нанометров, то есть в десять тысяч раз меньше одного миллиметра! Нанопрепарат - это лекарство, молекулы которого "упакованы" в наноконтейнеры , например липосомы. В таком "упакованном" виде они поступают в организм, достигают органов и клеток-мишеней, высвобождают лекарство и распадаются на безопасные части. Кстати, в липосомном виде увеличивается растворимость многих лекарственных веществ, что крайне важно для их действия. Уменьшается токсичность, поскольку действующее вещество защищено липосомной оболочкой. Поэтому лекарство действует только тогда, когда достигает клетки-мишени, никак не раньше, и по пути не деградирует, а доходит в активной форме. Все это позволяет снизить эффективную дозу лекарства, что особенно важно, например, для онкологических больных, получающих химиотерапию.

Побочное действие – побоку

По статистике, побочное действие лекарств стоит на четвертом месте всех причин смертности, опережая хронические болезни легких, диабет и даже СПИД. Последние достижения в области биохимии и генетики доказывают: лекарства могут быть безопасными. Перспектива создания "таблетки" точечного действия, которая уничтожала бы только возбудителей болезней и не затрагивала здоровые клетки, появилась совсем недавно - вместе с расшифровкой генома человека. Ведь теперь поиск биологически активных веществ, составляющих основу любого лекарства, можно вести по совсем иному принципу. "Мишени" бактерий и вирусов, удар по которым лишит их жизни и при этом не навредит организму, пытаются определять на генном уровне. Осложняет работу то, что геном человека пока прочитан лишь на уровне текста и последовательности символов.

А вот алгоритм работы генов пока, увы, не найден. Ученые занимаются в основном сравнительным анализом: сравнивают гены здорового человека и больного и статистически устанавливают ген, ответственный за то или иное заболевание.

У эры индивидуализированного лечения есть и свои минусы. Препараты будут не только намного эффективнее и безопаснее, но и значительно дороже. Например, новый таргетный препарат для лечения рака легких, который нужно принимать пожизненно, будет стоить ориентировочно около 75 долларов в день.

Одним из современных подходов в лечении рака является таргетная терапия, то есть воздействие на раковые клетки-"мишени" на поверхности или внутри опухоли. Доказано, что таргетные препараты имеют более высокую эффективность, безопасность и способность значительно улучшать качество жизни по сравнению с химиотерапией. Сейчас в области таргетной терапии раковых новообразований ведутся исследования в трех направлениях. Первое - подавление молекулярных структур, вовлеченных в ангиогенез, то есть воздействие на факторы роста сосудов, питающих раковую опухоль. Второе - создание цитотоксических препаратов, то есть класса молекул, которые влияют на синтез и восстановления ДНК. Третье направление - развитие иммуно-онкологии. Роль и возможности иммунной системы человека в борьбе с опухолями исследуются уже более ста лет. Еще в 1900 году было высказано мнение, что опухоли, так же, как чужеродные бактерии и вирусы, подвергаются атаке и уничтожению со стороны иммунной системы. Но последующие исследования показали, что некоторые опухоли обладают многочисленными механизмами, позволяющими избегать иммунологического контроля и уничтожения. Поэтому очень важно разработать препарат, которой поможет иммунной системе не дать раковым клеткам себя "обмануть".

Похудеть без усилий не удастся

Исследования препаратов, которые смогли бы победить лишний вес, прекращены в связи с дороговизной и низкой эффективностью конечного продукта. Так что тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, придется по старинке потеть в тренажерном зале и запретить себе подходить к холодильнику, позднее 7 часов вечера.

Победить Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера - одна из главных тем исследований во всем мире. Самые большие ставки ученые делают на препарат под кодовым названием PF-04360365, который воздействует на бета-амилоид, белок, который, накапливаясь в нейронах головного мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера, становится причиной их гибели. Эксперименты на животных показали, что этот подход эффективен при выведении бета-амилоида из мозга. В клинических испытаниях, вероятно, примут участие около 30 больниц. В ходе дополнительных доклинических изысканий компания-исследователь занимается изучением биомаркеров в крови человека, которые позволят выявлять пациентов с болезнью Альцгеймера на ранней, доклинической, стадии; роли иммунной системы и нейронов головного мозга в формировании амилоида, а также разработкой принципиально новой методики использования визуализации и лабораторного анализа для определения патологии при болезни Альцгеймера.

Лекарство от азарта

Душевное здоровье - одно из важнейших направлений исследований крупнейших фармакологических компаний всего мира. В настоящее время проходит более двух тысяч клинических испытаний на добровольцах для изучения препаратов, призванных помогать при игромании, клептомании и чрезмерной страсти к шопингу. Препарат для лечения игровой зависимости содержит антагонист опиата и блокирует отдел мозга, ответственный за удовольствие.

Сон без снотворного

В настоящее время идет более 40 клинических испытаний препаратов и методов лечения расстройств сна. Препарат, проходящий испытания, относится к новому типу лекарств и известен как стимулятор мелатонина, разработанный для лечения нарушений сна и перепадов настроения. Мелатонин вырабатывается шишковидной железой, системой, размером с горошину, находящейся в центре мозга, по ночам и помогает регулировать цикл сна и бодрствования. Добавки мелатонина все чаще применяются для лечения нарушений сна, но новый препарат заставит организм запустить собственное производство.

Правда. Ру