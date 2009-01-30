Одинокие люди проявляют агрессивное и асоциальное поведение

Одиночки с узким кругом общения чаще всего ведут себя враждебно по отношению к людям и проявляют агрессивное поведение. Специалисты Университета Кентукки доказали, что социальная изоляция ведёт к неадекватным и внезапным проявлениям гнева: ранее психологи заметили, что подростки, которые являлись зачинщиками перестрелок в американских школах, испытывали хроническую неприязнь к сверстникам. Асоциальные личности могут проявлять агрессию к окружающим как физически, так и эмоционально, говорят терапевты.

В экспериментах приняли участие 190 учащихся колледжа. В результате исследования специалисты установили, что одинокие юноши и девушки, у которых мало или совсем нет друзей, в той или иной форме проявляют аналогичное неприятие к людям - даже к тем, с которыми они не знакомы. Они воспринимают нейтральное отношение к себе как враждебное и соответственно отвечают словесной или физической агрессией, объясняют медики. Неожиданную и негативную эмоциональную реакцию людей с такими личностными чертами американские врачи объясняют нехваткой общения с ровесниками, социальной изоляцией и психо-неврологическими проблемами, требующими клинического вмешательства.

ami-tass.ru