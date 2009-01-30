Если болит спина

Восемь человек из десяти, если верить данным статистики, хотя бы один раз в жизни жаловались на боли в спине. Согласитесь, подобные данные никак нельзя назвать утешительными. Специалисты отмечают, что человек, который уже жаловался на боль в спине в четыре раза увеличивает свои шансы испытать эту боль вновь.

Однако, ученым удалось выяснить причину подобных болей. Она оказалась очень простой – это нелюбимая работа. Еще совсем недавно специалисты уверяли, что к болям в спине может привести тяжелая, в физическом отношении, работа, либо работа, которая требует от работника длительного пребывания в одном положении.

И это мнение существовало бы до сих пор, если бы авиакомпания «Боинг» не провела исследования, оказавшиеся уникальными в своем роде. В данной авиакомпании был проведен опрос, в котором приняли участие более тридцати одной тысячи сотрудников этой организации. В ходе этого опроса специалисты пришли к выводу, что те работники, которые не любили свою работу, примерно в два с половиной раза чаще обращались за медицинской помощью, жалуясь на боли в спине.

Используя полученные данные, ученые сделали вывод, что к проблемам со спиной может привести не только тяжелая или сидячая работа и недостаток двигательной активности, но еще и та работа, которая не представляет для сотрудника интереса, которую он попросту не любит. При этом, последний фактор является решающим.

А ведь психологи в один голос твердят о том, как важна любимая профессия для любого человека! Доказано, что люди, которые работают без удовольствия, чаще пребывают в состоянии стресса или даже депрессии, более раздражительны, страдают психическими расстройствами разной степени выраженности.

Настораживает, правда, тот факт, что примерно восемьдесят процентов населения чудесной планеты Земля, жалуются на боли в спине.

Напрашивается резонный вопрос: "Неужели так много людей не любят то дело, которым занимаются?".

www.gen.su