Гройсман предлагает снова поговорить о реформе здравоохранения
Гройсман предлагает провести Совет реформ относительно реформы здравоохранения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает провести заседание Национального совета реформ относительно закона о создании Службы финансовых расследований и реформы системы здравоохранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Нацсовета реформ.
«Мы направили обращение с просьбой созвать Совет реформ еще двух важных вопросов. Что касается налоговой, то фактически мы бы хотели рассмотреть законопроект о службе финансовых расследований, чтобы он был достаточно качественным, и мы могли тогда его совместно подать в парламент», - отметил Гройсман,
Второй вопрос, по словам премьера, - это реформа системы здравоохранения.