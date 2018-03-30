Адресную денежную помощь больным сахарным диабетом отсрочат

В Министерстве здравоохранения Украины состоялось заседание Координационного совета по вопросам предоставления медицинской помощи больным сахарным и несахарным диабетом, посвященное обсуждению вопроса обеспечения больных инсулином в 2009 г. и возможности перехода на адресную денежную помощь, сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.

Выступая на заседании Коллегии, заместитель министра здравоохранения Зиновий Мытник отметил, что принятая недавно Концепция Государственной целевой программы “сахарный диабет” на 2009-2013 года определила основным заданием обеспечение больных сахарным диабетом препаратами инсулина и изделиями медицинского назначения. Каким будет этот механизм и должны определить совместно Минздрав, общественные организации, представители областных управлений здравоохранения, профильного комитета Верховной Рады.

Особенную дискуссию среди участников Коллегии вызвало предложение перехода к денежной адресной помощи больным сахарным диабетом. Против такого шага категорически выступили общественные организации и специалисты-эндокринологи из разных областей Украины. Вице-президент Международной Диабетической Федерации Валентина Очеретенко обратилась в Координационный совет с заявлением, в котором подчеркнула, что “в условиях экономического кризиса любые изменения следует внедрять чрезвычайно взвешенно, чтобы не нанести вреда и не ухудшить уже существующего механизма предоставления диабетической помощи”. Среди проблем, которые больше всего тревожат общественность: как предотвратить несвоевременную выплату средств гражданам из бюджета, который нередко случается в условиях экономического кризиса; как гарантировать, что эти средства будут использованы семьей по назначению, а не на содержание семьи, выплату кредитов, учебы детей и тому подобное; смогут ли аптечные заведения своевременно обеспечить необходимый ассортимент препаратов, особенно в районных центрах и сельской местности; как государство будет контролировать вопрос роста цен на инсулин, и не останутся ли больные без лекарств из-за инфляционных процессов.

Еще одной проблемой в случае внедрения адресной денежной помощи, по мнению специалистов Минздрава Украины, станет отсутствие препаратов инсулина в заведениях здравоохранения, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь - эндокринологические диспансеры, отделения, центры, заведения общего лечебного профиля – психиатрические, туберкулезные заведения, хосписы, заведения, которые оказывают неотложную медицинскую помощь, др.

Координационный совет принял решение, в котором были учтены письменные предложения Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, Международной диабетической ассоциации Украины, Украинской диабетической федерации, специалистов Института эндокринологии и обмена веществ им..В.П.Комисаренко АМН Украины и главных внештатных специалистов из управлений здравоохранения ряда регионов Украины. В частности, предлагается отсрочить внедрение адресной денежной помощи больным сахарным диабетом до стабилизации экономической ситуации в Украине, оставив в 2009 году без изменений систему обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина.

Напомним, до 2007 года в Украине действовала централизованная система закупки препаратов инсулина, которая давала возможность закупать препараты, средства самоконтроля непосредственно от фирм поставщиков.

На протяжении последних двух лет с целью более взвешенного обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина было принято решение о децентрализации средств на их закупку.

Изменение механизма финансирования (включение в формулу объема межбюджетных трансфертов к уровню городов областного (республиканского - АР Крым) значения и бюджетов районов) привело к необходимости проведения в 2007 году свыше 1000 тендеров на городском и районном уровнях. Это, в свою очередь, стало предпосылкой к росту незапланированных расходов (в связи с ростом цен на препараты инсулина на 25-35%, на тендерную документацию от 5-10% от стоимости лота, банковских гарантий - 5% от суммы тендера, транспортными расходами - 2%) и возникновению перебоев в обеспечении больных препаратами инсулина.

Децентрализация привела к росту до 60% стоимости препаратов инсулина, почти вдвое - годовой стоимости лечения одного больного в отдельных регионах на фоне стабильного курса национальной валюты, о чем свидетельствует анализ копий тендерной документации относительно закупки лекарственных средств и средств самоконтроля для больных сахарным диабетом в регионах.

Проведенный анализ тендерной документации закупки препаратов инсулина в регионах свидетельствует о нерациональном использовании бюджетных средств в ряде регионов, иногда под воздействием маркетинговой политики фармацевтических компаний. Это привело к дефициту средств для обеспечения отмеченной категории больных лекарственными средствами в IV квартале 2008 года в ряде регионов (Житомирская, Николаевская, Днепропетровска и других регионов). Кроме того, многочисленные жалобы, свидетельствовали о неосведомленности граждан относительно ответственности местных органов власти в вопросе закупки препаратов для больных сахарным диабетом.