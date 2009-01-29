Главный психиатр призывает СМИ не спекулировать на теме кризиса

Главный внештатный психиатр Минздрава Украины Ирина Пинчук обращает внимание на то, что в последнее время в украинских масмедиа участились публикации на тему негативного влияния кризисной экономической ситуации на психическое состояние украинских граждан, сообщает сайт Минздрав Украины.

В частности, госпожа Пинчук выступила с заявлением к представителям СМИ.

“К сожалению, значительная часть публикаций базируется на высказываниях, выводах псевдоспециалистов, целителей, астрологов, вещунов, психоаналитиков и других лиц, которые не имеют специальной подготовки, мнения которых чаще являются спекулятивными и преимущественно непрофессиональными", - отмечает главный психиатр.

По ее словам, иногда некорректные интервью дают и врачи-психиатры, дипломированные психологи и психотерапевты.

"Учитывая это, психиатрическое общество настойчиво просит представителей СМИ проявить инициативу в сотрудничестве с действующими в каждом регионе специалистами по психиатрии, психотерапии, психологии, и с их помощью регулярно объяснять читателям, радиослушателям и телезрителям, что во-первых, психические заболевания в подавляющем большинстве случаев являются биологически детерминированными и не могут быть спровоцированы экономическими, политическими, климатическими и другими, внешними факторами, во-вторых, тревога, страх, которые связаны с социальными причинами, стихийными бедствиями, войнами и тому подобное, является нормальной реакцией человека на угрожающую или неблагополучную ситуацию", - указывает И.Пинчук, отмечая, сегодня ни в Украине, ни в других странах Европы, которые переживают закономерный экономический спад, связанный с циклическим развитием мировой экономики, нет роста психических заболеваний и суицидальной активности.

Главный психиатр Украины считает, что псевдоспециалисты в большинстве случаев сознательно разжигают среди населения чувство тревоги, страха, вещая мифические истории о росте числа тяжелых психических расстройств.

"Преследуя вполне конкретные меркантильные цели, они заманивают в свои частные кабинеты потенциальных клиентов, которые и так уже пострадали финансово от экономического кризиса", - предупреждает И.Пинчук.