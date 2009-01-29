Мэр Киева совершит революцию во всей украинской медицине

На брифинге в мэрии киевский городской голова Леонид Черновецкий сокрушался по поводу того, что в лечебных учреждениях дорогостоящая техника «эксплуатируется главврачами за взятки», и они за это ничего не платят.

В связи с этим начальник Главного управления здравоохранения Людмила Качурова дает киевскому мэру информацию о каждой услуге, предоставленной в медучреждениях, киевлянам, которые не являются льготниками. «И это вызвало жуткую ненависть к скромному мэру Киева и ко всем его программам. Но ничего ни у кого не получится. Я совершаю революцию – эта революция идет по всей Украине», - заявил Черновецкий.

Мэр сообщил, что внедряя в Киеве программу по платной медицине, киевская команда начала сотрудничать с мэрами других городов страны. «Мы работаем с каждым мэром. Со следующего понедельника каждый день брифинг как минимум с тремя мэрами, где мы подписываем с ними протокол о том, как мы сотрудничаем, в том числе по пополнению бюджета 50 на 50 и в области здравоохранения», - сказал градоначальник.

«Мы посылаем к ним (мэрам городов. – Ред.) с понедельника специалистов, которые внедрят мои программы в течение недели-двух, и мы начинаем зарабатывать деньги и им, и нам. Никакого кризиса ни у нас, ни у них, если у них патриотический порыв, я не допущу», - сказал Черновецкий.