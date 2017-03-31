Тесты для определения беременности на ранних сроках – надежные помощники современной женщины

Современные тесты позволяют определить беременность на ранних сроках. Для точной диагностики нужно понимать, когда лучше проводить тестирование, что делать при получении ложных отрицательных или положительных результатов.

Узнать обо всем первой

Для многих современных женщин тесты на беременность – настоящие палочки-выручалочки, позволяющие узнать о зачатии на довольно ранних сроках. Раньше факт материнства определялся на 2-3 месяце после оплодотворения. Сейчас узнать о зачатии ребенка можно уже через 7-10 дней с момента оплодотворения.

Как это работает

Все прогрессивные тестеры реагируют на высокий уровень ХГЧ гормона. В обычный период его концентрация ниже 5 мМЕ/мл. Но организм начинает постепенно увеличивать его содержание после оплодотворения. Его концентрация в моче и крови женщины с каждым днем увеличивается. Поэтому, чем позже проводится тестирование, тем достовернее его результаты.

Узнать, как пользоваться тестом на беременность можно из инструкции к нему, необходимо следовать всем указаниям для получения точного результата. Лучше всего проводить диагностику в 1-3 день задержки ожидаемого менструального цикла при максимальном уровне ХГЧ. Желательно выполнять тестирование рано утром, тогда концентрация гормона самая высокая.

Типы диагностики

Современные тестеры отличаются по своей чувствительности к содержанию ХГЧ. Менее чувствительные (25 мМЕ/мл) можно использовать в 1-3 день задержки ожидаемого менструального цикла. Более чувствительные тестеры (10 мМЕ/мл) могут установить материнство уже через 7-10 дней после зачатия (за 5-ть дней до задержки).

Существуют разнообразные виды тестов на беременность, отличающиеся не только по чувствительности, но и по принципу использования. Самыми популярными, доступными считаются тест-полоски. Они пропитаны специальным реактивом, определяющим уровень ХГЧ, имеют низкую чувствительность. Их нужно несколько секунд подержать в емкости с мочой, подождать результата 3-5 минут.

Тесты для определения беременности на ранних сроках

Планшетный тестер – полоска с реактивом помещена в пластиковый планшет с двумя окошками. С помощью пипетки в одно из них необходимо поместить немного мочи. В другом окошке через несколько минут появится результат.

Струйный тестер не требует забора мочи. Достаточно несколько секунд подержать его под струей и дождаться результата.

Электронный тестер считается наиболее точным (до 99%). Он имеет тот же принцип действия, что и остальные. Только однозначный результат выводится на небольшой экран.

Как делать тест на беременность грамотно

Иногда тестирование может показать неверные результаты. Оно может оказаться положительным при отсутствии оплодотворения или отрицательным при его наличии.

Отрицательный результат может появиться если:

Диагностика проводится слишком рано, недостаточная концентрация ХГЧ;

Используется некачественный тестер или не соблюдены правила применения;

Нарушена работа почек или органов сердечно-сосудистой системы;

Перед диагностикой было выпито много жидкости, женщина употребляла мочегонные препараты.

Отрицательный результат не является однозначным доказательством отсутствия материнства. Для большей точности лучше провести повторное тестирование.

Положительный тест на беременность также может оказаться ложным, что иногда свидетельствует о наличии заболеваний внутренних органов. Нужно обратиться к врачу для проведения более точной диагностики.

В любом случае необходимо четко выполнять все указания инструкции к конкретному тестеру. Нужно проводить диагностику в определенный срок и по возможности подтвердить результаты повторным тестированием.