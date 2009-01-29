АМКУ назвал виновников подорожания лекарств

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело о необоснованном поднятии цен на медпрепараты против семи оптовых поставщиков лекарств. Всем им грозит наказание в виде штрафа в размере 10% от годовой выручки.

Среди нарушителей — оптовые поставщики фармацевтических препаратов из двух регионов. Киевские «Оптима-фарм», «ВВС», «Альба Украина», «Аптека — Биокон», «Интерфарм», а также днепропетровские «БаДМ» и «Вента». По словам государственного уполномоченного АМКУ Юрия Головочанского, этот список может пополниться. Кем именно, чиновник не уточняет. «Расследование еще не завершено, поэтому я не могу раскрывать все подробности», — говорит он. Как отмечают в АМКУ, завершится следствие предположительно в марте.

И.о. председателя АМКУ Александр Мельниченко говорит, что поводом для начала следствия послужил резкий скачок цены на медикаменты 7-8 октября 2008 года. «Цены на некоторые препараты прыгнули сразу на 50%», — поясняет Мельниченко.

Наказание, которое могут понести компании, — штраф в размере 10% от годовой выручки. Например, только у «Альба Украина», которая входит в тройку крупнейших оптовых поставщиков лекарственных средств, доход за 2007 год составил почти 1,7 миллиарда гривен.

Напомним, 28 января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил о задержке расследования по делу о повышении цен на медикаменты в октябре 2008 года из-за того, что ответчики не предоставили по этому делу необходимую информацию.

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