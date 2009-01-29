Эпидемия гриппа столице пока не грозит

Уровень заболевания гриппом в Киеве на предыдущей неделе был почти в два раза ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Киева.

За период с 19 по 25 января в Киеве было зарегистрировано 16,1 тыс. больных, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущей неделей и в 1,9 раза ниже эпидпорога. При этом среди детей в возрасте 7-14 лет рост уровня заболеваемости был значительно выше – на 26%. В 2008 году общий уровень заболеваемости в аналогичный период был немного выше – 19,2 тыс. заболевших, в 2007 и 2006 годах – около 16 тыс. человек.

Вирусологическая лаборатория Киевской городской СЭС за прошедшую неделю исследовала 20 носоглоточных смыва, в результате чего вирусы гриппа выявлены не были. В двух пробах были выявлены вирусы парагриппа, в двух – аденовирусы, и еще в двух - РS-вирусы.

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