Особенности ”зимнего” питания - нажимайте на овсянку и яркие фрукты

Зимой мы страдаем от частых простуд, недосыпания, кислородного голодания, проблем с настроением. Почему? Потому что питаемся "по-летнему".

Большинство зимних проблем можно решить, изменив систему питания, тогда не страшны ни холод, ни болезни. Только следите за тем, чтобы ваша ежедневная потребительская корзина весила не меньше 2000 килокалорий, - ведь снижение калорийности рациона ослабляет иммунную защиту организма.

Недоедание в сочетании с холодом пагубны для внешности. Также зимой лучше не придерживаться ни белковых, ни углеводных диет - в холод организму нужно все.

В оптимальном и наиболее сбалансированном соотношении микроэлементы и витамины есть в овсяной каше. Овсяная каша при питательной ценности максимально приближена к грудному молоку. В ней есть витамины А, Е, В1, В2, В6, аминокислоты, а биотин, который содержится в овсянке, хорошо излечивает сухость и лущение кожи, выпадение волос.

Витаминами красоты диетологи считают витамины группы В. Якщо их не хватает, появляются красные пятна на лице, трещины в углах губ, а волосы и ногти становятся слабыми и ломкими. Главный источник витамина В - постное мясо, печень и хлеб грубого помола.

Зимой, когда дни все короче, нам не хватает серотонина - "гормона счастья". Для его выработки обязательно нужен свет, потому уровень серотонина в организме снижается в холодное время года.

Помочь от зимней депрессии помогут бананы и шоколад. К естественным антидепрессантам принадлежат и жирные кислоты, которыми богаты жирная рыба, семена, оливковое масло. Эмоциональный подъем вызывает также селен. Высоким содержанием этого микроэлемента могут похвастаться орехи, морская рыба, красное мясо, печенка.

Помогает защититься от вредных микробов аминокислота цистеин. Она делает слизистые оболочки непроницаемыми для возбудителей заболеваний. Максимальное количество цистеина содержится в рыбе, соевых продуктах, злаках, сыре, мясе птицы.

На завтрак нужно съедать хотя бы один кисломолочный продукт - кефир, кислое молоко, ряженку или йогурт. В их закваске принимают участие бактерии, которые повышают местный иммунитет слизистой оболочки желудка и кишечника.

В идеале каждая еда должна начинаться и заканчиваться витаминной добавкой. Чтобы пополнить запасы витамина С, который помогает организму возобновиться после болезней, нужно подружиться с квашеной капустой, полюбить отвар шиповника или чай с лимоном.

Для профилактики и лечения простуды врачи рекомендуют куриный бульйон - он убыстряет восстановительные процессы в организме, снимает воспаление в горле и смягчает кашель. Богатое белком нежирное мясо обеспечит быстрое возобновление иммунных клеток.

Однако помните - иммунную систему нельзя подтянуть лишь одними витаминами. Врачи-диетологи рекомендуют в холодное время года нажимать на фрукты-овощи желтого и оранжевого цветов - апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, тыкву, вареную морковь и др. Они содержат "противовирусные" витамины А, Е, С, а также особенные вещества - биофлавоноиды, которые способствуют их усвоению.

Экономить на питании, особенно зимой, не стоит, поскольку все сэкономленное придется, в конечном итоге, с процентами отдать за лечение.

Чеснок и лук также достойны похвалы - убивают болезнетворных микробов наповал. Вообще, все экзотичные кушанья, которые обжигают рот и небо, имеют бактерицидные свойства. Приплюсуйте сюда и высокое содержание в приправах витаминов. Не удивительно, что некоторые специалисты рекомендуют для профилактики ГРЗ даже чай заваривать с перцем.

Кстати, о чае. Традиционное средство лечения простуды есть и одним из лучших способов профилактики. Прибавим лишь, что зеленый чай (горячий, сладкий да еще и с лимоном), который быстро вошел в моду, в борьбе с вирусами эффективнее черного.

Ну и, конечно, нельзя не вспомнить клюкву. Ее целебные свойства нисколько не преувеличены. А может даже и уменьшены. Клюква в любом виде - одно из самых лучших средств защиты организма от нашествия зимних болезней.

Если вы считаете одно лишь сбалансированное питание недостаточным, то можем порекомендовать и более радикальные методы: периодически полощите горло настоем ромашки или зверобоя, смазывайте слизистые оболочки носа масляным настоем чеснока и лука (подсолнечное масло полчаса выдержать на кипящей "бане", охладить, после чего к ней нужно прибавить несколько зубчиков чеснока, кусочек лука и выдержать два-три часа). Еще одно хорошее средство - ножные ванны с горчицей в сочетании с массажем и последующим смазыванием конечностей прогревающими мазями.

И, конечно же, настои трав. Во-первых, старые добрые (и достаточно приятные на вкус) знакомые: липовый цвет и иван-чай, их можно заваривать, как обычный чай, а можно готовить всевозможные настои. Во-вторых, эхинацея, а точнее, полисахариды, которые содержатся в ней, прекрасно крепят иммунную систему. Любителям аромотерапии, которые не страдают на аллергию, рекомендуем порадовать себя запахами эвкалиптового и тимьянового масла. А развешенные в спальне мешочки с сушеными травами: тысячелистником, черной бузиной, шалфеем, пижмой и монардою не только навеют романтичные фантазии, но и отгонят болезнь.

Подготовила Инна Криженко.