Черновецкий обещает медикам выплатить долги по зарплате

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает выплатить задолженности по заработной плате столичным медикам и учителям до 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на своем брифинге. Более того, он пообещал сохранить им все муниципальные надбавки, которые они получали в 2008 году.

«В Киеве мы до 1 марта все зарплаты, все надбавки сохраним – и учителям, и врачам мы все выплатим, и вы будете этому свидетели», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также сообщил, что уже на сегодняшний день отключенные от тепло- и энергоснабжения медицинские учреждения и школы постепенно подключаются обратно. А отключение состоялось, по объяснению мэра, из-за «непонимания с молодым руководителем «Киевэнерго».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «Киевэнерго» сейчас веером включает ранее отключенные муниципальные учреждения, поскольку (его руководитель) "испугался потерять должность". "Я подготовил сотни исков, и готов был менять руководство", - заявил мэр.

Как сообщал УНИАН, 28 января во всех медицинских заведениях Киева должна была состояться массовая предупредительная забастовка с требованием к Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ решить вопрос с задолженностью по заработной плате. Соответствующее решение было принято на внеочередной конференции Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения. Как сообщил народний депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, врачи срочно собрались, поскольку уже на протяжении двух месяцев администрация Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не выплачивает киевским медикам заработную плату. «Более того, на протяжении этого времени не было никакого финансирования по самым безотлагательным расходам: на лекарства, медицинские инструменты и другое. Доходит до того, что врачи приносят пациентам из дома поесть, больницам нечем кормить больных», - отметил депутат.

По информации газеты "Новой", предупредительная акция столичных медиков, доведенных до отчаяния невыплатой зарплат и нищенским состоянием медицины, состоялась не в тех масштабах, в которых была заявлена. «Вечером накануне акции в столице проводилось совещание, - рассказала газете «Новой» заведующая орготделом Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Ирина ДЕГРИК, - после которого все главврачи получили от руководителей территориальных медицинских объединений устный запрет на проведение акции, и вчера утром почти все наши плакаты были сорваны».

Стойких оказалось мало - центральная поликлиника Соломенского района, одна из поликлиник и поликлиническая амбулатория в Харьковском, по одной в других районах столицы. В их кабинетах с 11.00 до 11.30 появились плакаты, из которых пациентам сообщали, что медикам зарплату выплачивают не вовремя, им нечем платить на свет и воду, а зачастую нет денег даже на необходимые медикаменты.