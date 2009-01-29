Председателем Госкомитета ветмедицины назначен Вербицкий

Председателем Государственного комитета ветеринарной медицины Украины назначен Петр ВЕРБИЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, такое решение закреплено распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 января 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 23 января т.г. Кабинет министров Украины освободил Григория ИВАНОВА от должности председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины. Г.ИВАНОВ освобожден в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части первой статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”).

П.ВЕРБИЦКИЙ в 1999 – 2005 гг. занимал должность главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, председателя Государственного департамента ветеринарной медицины Министерства аграрной политики Украины. С 14 августа 2006 г. – заместитель министра аграрной политики Украины.