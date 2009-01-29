Когда сода – лекарство

Многие из нас используют питьевую соду при тех или иных заболеваниях.

Но, всегда ли ее прием оправдан?

Давайте же разберемся с вопросом о том, когда действительно сода может выступить в роли «доктора», а когда от ее использования следует отказаться.

Сразу следует сказать о том, что при наличии у вас таких недугов, как гастрит с повышенной кислотностью и при язвенной болезни желудка, принимать соду следует, соблюдая осторожность.

Дело в том, что при взаимодействии с кислым содержимым желудка, могут возникнуть распирающие боли, вызванные образованием газа.

Категорически не рекомендуется применять соду при наличии сердечных заболеваниях, так как больное сердце нуждается в калии, а сода представляет собой соединение натрия.

Не стоит принимать вовнутрь содовый раствор с солью для восполнения водного запаса организма.

Для подобных целей лучше использовать специальные растворы, такие как энтеродез или регидрон.

А вот в случае наружного применения содовых растворов практически никаких ограничений не существует.

Давайте же познакомимся с некоторыми рецептами с использованием соды при различных недугах.

Но, если вы найдете что-либо подходящее для себя, прочтите еще раз все вышеизложенное.

При кашле можно развести щепотку соли в стакане кипящего молока. Принимайте средство на ночь, оно помогает разжижать мокроту.

Наверняка, большинству из нас известно, что одна чайная ложка соды, разведенная в стакане теплой воды, служит прекрасным средством для полоскания горло при болях в нем. Проводить полоскания следует не реже пяти-семи раз в день.

Оптимальным вариантом будет делать это каждый час.

При насморке можно промывать нос слабым раствором соды.

Если воспаляются заусенцы, то здесь на помощь придет крепкий содовый раствор.

Вам понадобиться растворить в полулитре горячей воды развести две столовых ложки соды.

В приготовленном растворе следует распарить больной палец. Достаточно проведения двух процедур, чтобы избавиться от воспаления.

Если вы страдаете аллергическими реакциями на такие косметические средства, как дезодоранты, то избавить вас от запаха пота на длительное время поможет сода.

Разведите слабый содовый раствор и ватным тампоном, смоченном в нем, протрите подмышки.

При усталости и отечности ног можно приготовить себе содовые ванночки, для этого вам потребуется развести половину стакана соды в десяти литрах воды.

Принимать такую ножную ванночку следует в течение семи-десяти минут.

При помощи соды можно избавиться от потемневшей и огрубевшей кожей на локтях.

Приготовьте раствор из двух столовых ложек соды и одного литра горячей и мыльной воды.

Тщательно перемешайте раствор и дайте ему настояться в течение одной-двух минут.

Предварительно смажьте локти жирным кремом и опустите их в раствор на несколько минут.

Если на локтях нет никаких повреждений, потрите их очень аккуратно пемзой, а затем снова опустите в раствор буквально на пару минут.

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