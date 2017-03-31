Украинцы ежегодно тратят более 3 млрд грн на лекарства, без которых можно было бы обойтись

Как сообщили УНИАН в Минздраве, 69% больных занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. Причины такой ситуации – дороговизна медуслуг, недоверие к врачам и низкая культура лечение самих украинцев. Половина всех украинцев употребляли лекарства по советам знакомых или рекомендациям в интернете. Об этом свидетельствуют результаты исследования USAID «(Без)дорогая медицина».

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Анализ топ-100 самых продаваемых лекарств в аптеках Украины показал, что пациенты ежегодно тратят свыше 3 млрд грн на препараты, без которых можно было бы обойтись. 48% пациентов жалуются на подделки и некачественные лекарства, а процент тех, кто прибегает к самолечению, достигает почти 70%.

Исследование показало, что украинцы не доверяют врачам. Почти 40% участников фокус-групп жаловались на непрофессионализм медперсонала. В целом речь идет о некомпетентности и равнодушии врачей, о том, что врачи часто не расспрашивают пациента о его состоянии и не объясняют, или объясняют слишком поверхностно, что именно они назначают. Медики лишь в половине случаев предлагают пациентам более дешевые и более дорогие лекарства на выбор. Треть пациентов признаются, что врачи выписывают слишком много лекарств. Также одной из причин недоверия пациенты считают коррупцию в больницах.

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Эксперты отмечают, чтобы начать лечение, пациентам приходится прибегать к различным стратегиям: откладывать лечение, проходить полный курс, занимать деньги, продавать имущество. Это служит подтверждением непоследовательной фармацевтической политики в Украине: финансовый груз почти всегда ложится на плечи больного.