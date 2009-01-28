Медикам Киева запретили бастовать

Предупредительная акция столичных медиков, доведенных до отчаяния невыплатой зарплат и нищенским состоянием медицины, состоялась не в тех масштабах, в которых была заявлена. Об єтом пишет газета "Новая".

«Вечером накануне акции в столице проводилось совещание, - рассказала газете «Новой» заведующая орготделом Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Ирина ДЕГРИК, - после которого все главврачи получили от руководителей территориальных медицинских объединений устный запрет на проведение акции, и вчера утром почти все наши плакаты были сорваны».

Стойких оказалось мало - центральная поликлиника Соломенского района, одна из поликлиник и поликлиническая амбулатория в Харьковском, по одной в других районах столицы. В их кабинетах с 11.00 до 11.30 появились плакаты, из которых пациентам сообщали, что медикам зарплату выплачивают не вовремя, им нечем платить на свет и воду, а зачастую нет денег даже на необходимые медикаменты.

И.ДЕГРИК считает, что акция таки состоялась, потому что о проблеме заговорили вслух. Уже сейчас медработников поддерживает Федерация профсоюзов Украины, отраслевой профсоюз педагогов и Национальный комитет спасения бизнеса. Последний в субботу, 31 января, соберется в «Украинском доме» на свою конференцию, куда приглашены и медики (они будут с плакатами в белых халатах), отмечает газета «Новая».

Как сообщал УНИАН, 28 января во всех медицинских заведениях Киева должна была состояться массовая предупредительная забастовка с требованием к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ решить вопрос с задолженностью по заработной плате.

Как сообщил народний депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, соответствующее решение было принято на внеочередной конференции Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения. По словам депутата, врачи срочно собрались, поскольку уже на протяжении двух месяцев администрация Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не выплачивает киевским медикам заработную плату.

«Более того, на протяжении этого времени не было никакого финансирования по самым безотлагательным расходам: на лекарства, медицинские инструменты и другое. Доходит до того, что врачи приносят пациентам из дома поесть, больницам нечем кормить больных», - отметил депутат.

Как отметил А.ПАВЛОВСКИЙ, другим распоряжением территориального медицинского объединения от главных врачей требуют предложить свою тарифную сетку стоимости за предоставление медицинских услуг. «Это является нарушением Конституции Украины, которая гарантирует предоставление бесплатных медицинских услуг», - отметил депутат.