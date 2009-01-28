Фонд Франчук выделит 2,5 млн. долларов на борьбу со СПИДом

выделит Киев. 28 января. УНИАН. 2,5 млн. долларов выделит Фонд Елены Франчук на реализацию программ борьбы с ВИЧ/СПИДом в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде «Антиспид», основателем которого является Елена ФРАНЧУК.

Проект, который при поддержке Фонда «Антиспид» и Фонда Виктора Пинчука реализует Инициатива по ВИЧ/СПИДу Фонда Вильяма Дж. Клинтона, начал работать в Днепропетровской области осенью 2006 года.

В рамках проекта сегодня реализуются программа заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) для потребителей инъекционных наркотиков и первая в Украине исследовательская программа по быстрым тестам на ВИЧ без применения сложного лабораторного оборудования.

Проект рассчитан на 5 лет. Вклад Фонда «Антиспид» в его реализацию составляет 2,5 млн. долларов.

Программа ЗПТ для потребителей инъекционных наркотиков началась в Днепропетровской области в июле 2008 года. А уже в декабре 2008 года 302 пациентов (170 из них ВИЧ-позитивны) получают в медицинских учреждениях области препарат метадон в таблетированной форме. Все пациенты, участвующие в программе, могут также получить услуги по диагностике и лечению инфекционных заболеваний, консультации социальных работников.

Для Украины также очень важна программа, позволяющая значительно упростить и ускорить тестирование на ВИЧ. Фонд Клинтона подготовил и запустил исследование, которое в будущем позволит использовать наряду с применяющимся сегодня методом подтверждения ВИЧ-статуса (он требует времени и специального лабораторного оборудования) комплекс из трех быстрых тестов разных производителей. Благодаря этому можно шире привлечь к тестированию представителей самых уязвимых групп – в первую очередь, потребителей инъекционных наркотиков и женщин секс-бизнеса. В будущем специалисты смогут на месте проводить тестирование и выбирать подходы к дальнейшей диагностике и лечению, основываясь на результатах быстрых тестов, результаты которых известны уже за 15-20 минут.

Однако, как отмечают в Фонде «Антиспид», это станет возможным, когда будут внесены поправки в действующее законодательство. Сегодня в Украине установить ВИЧ-статус человека можно только после проверки результатов тестирования в лабораторных условиях.

По данным на конец декабря 2008 года в Днепропетровской области 900 человек прошли обследование быстрыми тестами на ВИЧ и лабораторные подтверждающие исследования, у каждого третьего пациента тест на ВИЧ дал положительный результат.

Справка УНИАН. По оценкам международных экспертов, в Украине сегодня с ВИЧ/СПИДом живет около 440 тысяч человек (1,63% населения страны в возрасте 15-49 лет). По данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом, потребители инъекционных наркотиков составляют 67% от всех зарегистрированных с 1987 года людей с ВИЧ.

Заместительная терапия (ЗТП) – это лечение, при котором пациенты, страдающие опиоидной наркозависимостью, вместо нелегальных наркотиков получают под контролем врача препарат-заместитель, например, метадон.