Правительство утвердило Концепцию госполитики в сфере защиты прав потребителей

Кабинет министров Украины утвердил Концепцию государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года, разработанную Министерством экономического развития и торговли.

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Согласно сообщению на сайте правительства, соответствующее решение было принято Кабмином на заседании в среду.

«Цель концепции – усовершенствовать механизм защиты потребителей в Украине, определив основные задачи государственной политики в сфере защиты прав потребителей с учетом лучших практик стран ЕС», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что данная концепция призвана уменьшить количество нарушений прав потребителей, устранить из рынка недобросовестных предпринимателей и нечестные предпринимательские практики, повысить доверие к государственной системе защиты прав потребителей, а также проинформировать граждан об их потребительских правах и механизмах их защиты. Кроме того, одним из главных направлений концепции является адаптация национального законодательства к законодательству Европейского Союза в соответствии с обязательствами, предусмотренными Соглашением об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы органов исполнительной власти Кабинет министров в сентябре 2014 года принял решение о ликвидации Госсельхозинспекции, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей иГосударственной санитарно-эпидемиологической службы и создании Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) на базе этих ведомств.

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Центральный аппарат Госпродпотребслужбы официально приступил к выполнению своих функций 6 апреля 2016 года.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в прошлом году по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок оштрафовала украинские предприятия на сумму более 2 млн грн, из которой в государственный бюджет поступило более 1 млн грн.