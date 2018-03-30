Правительственные эксперименты с инсулином, или ”Если диабетчики будут покупать водку, это их проблемы...”

Правительство Украины планирует внедрить адресную денежную помощь инсулинозависимым украинцам. Эксперты называют такую инициативу экспериментом над здоровьем больных диабетом. Наученные опытом

14 января Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию Государственной целевой программы "сахарный диабет" на 2009–2013 года". Согласно с документом, планируется упразднить практику централизованной закупки Министерством здоровья инсулиновых препаратов для больных сахарным диабетом. Вместо этого предлагает внедрить адресную денежную помощь. “Вместо этого, больным людям будут выдаваться деньги, на которые они сами смогут купить необходимые лекарства, а не те, которые навязывают им сверху", - цитируют СМИ премьер-министра Юлию Тимошенко.

Хотя внедрение денежной помощи освобождает медиков от массы бюрократической работы относительно учета инсулина, некоторые медработники побаиваются "уравниловки".

Вместе с эндокринологами тревожатся их пациенты: "Если назначат денежную помощь, смогу ли я гарантированно купить инсулин в аптеке? Десять лет тому назад были перебои со снабжением инсулина, я доставал его в Польше", - рассказывает 42-летний житель Тернопольщины Ярослав (какой попросил не называть его фамилии), который болеет диабетом восемнадцать лет.

Если назначат денежную помощь, смогу ли я гарантированно купить инсулин в аптеке? Парень не доверяет правительственным чиновникам: "Если бы давали сумму, которая покроет все мои расходы на инсулин, - это одно дело. Но в это я не верю, они (правительственные чиновники) назначат что-то среднее. Потому любой больной будет против такого нововведения. Но кто нас послушает?", - риторически спрашивает Ярослав.

Эксперимент со многими рисками Как отметила вице-президент Международной диабетической федерации Валентина Очеретенко, эта инновация ставит под угрозу жизни почти двести тысяч инсулинозависимых украинцев. В частности, ее тревожит следующее: "Как предотвратить несвоевременную выплату средств из бюджета, который нередко случается в условиях кризиса? Как гарантировать, что эти средства будут использованы семьей по назначению? Где гарантия, что аптеки своевременно обеспечат себя лекарствами (особенно, в райцентрах и селах) и будут придерживать режим хранения инсулина? Как найти средства для возмещения цены, которая в розничной торговле обычно значительно выше, чем в оптовой?"

С ее слов, в бюджете на 2009 год заложено 234 млн. грн. на приобретение инсулина. Такую же сумму выделяло государство и в прошлом году. И тогда этих средств, по словам Очеретенко, было недостаточно. "Как их хватит сейчас, учитывая рост цен? Как учесть возможность получения одним человеком инсулина в нескольких местах: по месту жительства и по месту работы? Как без действующего оперативного реестра больных сахарным диабетом учесть разницу в дозе, стоимости, возможности перехода из одного инсулина на другой, увеличения дозы во время беременности, заболеваемости, осложнений диабета, умерших?", - продолжает свой список вопросов Очеретенко.

Бюджетных средств на приобретение инсулина хватит на 30-60% от годовой потребности инсулинозависимых украинцев. Вона считает, что в этом году бюджетных средств на приобретение инсулина хватит на 30-60% от годовой потребности инсулинозависимых украинцев. По подсчетам экспертов, размер денежной помощи будет составлять около ста гривни в месяц. Этих денег не хватит даже на отечественный инсулин, поскольку сырье закупают за рубежом.

"Человек без инсулина умирает за три-четыре дня. Полгода ожидать лекарства, как это было с выплатой правительством сбережений Сбербанка, семья не сможет. Большинство населения страны - за чертой бедности. Мы не уверены, что больные диабетом выживут в ходе этого эксперимента", - отметила Очеретенко.

Ее поддерживает президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко. По ее словам, введение денежной помощи нарушает права больных. "Всем дадут одинаково (средств на лекарства), но не каждая мать-одиночка сможет приобрести для своего ребенка иностранный инсулин", - разъясняет Петренко.

Минздрав уже предоставил Кабмину свой отчет с предложениями относительно обеспечения больных сахарным диабетом инсулином в 2009 году. Впрочем, в чем их суть этих предложений, в министерстве теперь не комментируют. По неофициальной информации, в ведомстве не слишком положительно относятся к вышеупомянутой инициативе Тимошенко.

Право выбора По данным Международной диабетической ассоциации, три четверти стран мира покупают инсулин за государственные средства и за деньги страховых компаний. А в странах Африки проблема сахарного диабета не является приоритетом здравоохранения и, соответственно, не финансируется государством.

На сегодня в Украине инсулинозависимые получают свои лекарства у участкового эндокринолога или в аптеке за бесплатным предписанием. Последняя система действует в нескольких областях Украины. Эксперты считают, что она является эффективной, поскольку разграничивает роли специалистов: врача – лечить, а провизора – хранить и продавать лекарственные средства. Как отмечает Петренко, в условиях рецептурной системы государство рассчитывается за употребленный инсулин, а не тот, который лежит на складе.

Рецептурную систему поддерживают отечественные научные работники. Как сообщил директор ДУ Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко АМН Украины Николай Тронько, схема рецептурной формы удобна: врач выписывает предписание, пациент получает инсулин в аптеке, где есть все условия хранения этого препарата, аптека отдает эти предписания в управления здравоохранения для погашения в казначействе.

Но научный работник указывает на один минус. "Не во всех областях, особенно в западных, есть государственные аптеки. А как работать с частными – неизвестно", - объясняет Тронько. И отмечает: "Любую новую систему стоит апробировать, взвесить плюсы и минусы, и только тогда вводить. Потому что за этим (адресной помощью) стоят большие средства".

В настоящее время в Украине инсулинозависимые получают свои лекарства у участкового эндокринолога или в аптеке за бесплатным предписанием. Последнюю систему эксперты считают эффективной из-за разграничение ролей специалистов: врача и провизора.

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здравоохранения, член фракции Блока Юлии Тимошенко Вячеслав Передирий считает, что пациент должен сам выбирать, каким видом инсулина ему лучше пользоваться. "Диабетик с большим стажем знает, что ему подходит, а что – нет. А здесь дают то, которое есть. Это никуда не годится. Если же (инсулинозависимые) будут покупать водку, это их проблемы. Человеку дают деньги на лечение, почему налогоплательщики должны об этом думать?", - комментирует Передирий.

По его словам, если у больного не хватит денежной помощи на необходимый вид инсулина, можно доплатить из собственного кармана. "Больные хотят получать тот инсулин, который им нужен. Когда мы идем в магазин за туфлями и видим лишь отечественные, которые нам не нравятся, покупаем те, которые нам нравятся. У человека есть деньги на определенный инсулин, он его и покупает. Государство должно помогать, ввиду своих возможностей, а человек должен иметь выбор", - добавляет Передирий.

Ольга Жила

novynar.com.ua