В Нигерии возобновляется суд над компанией Pfizer

В Нигерии сегодня возобновляется суд над американской компанией "Пфайзер", обвиняемой в гибели детей.

С июля 2006 года над "Пфайзер" в Нигерии идет процесс по делу 1996 года, когда компания испытывала новый препарат против менингита в нигерийском городе Кано.

Во время испытаний 1996 года экспериментальное лекарство было опробовано на 200 детях, из которых 11 умерли, десятки оглохли, другие были частично парализованы. Правительство Нигерии добивается от "Пфайзер" компенсации в 6,5 млрд долларов, а правительство штата Кано - еще 2,75 млрд долл.

Компании выдвинуты уголовные обвинения по 8 пунктам, включая "преступный сговор" и "преднамеренное нанесение тяжкого вреда здоровью". В иске против "Пфайзер" указывается, что детям вводили не прошедший клинические испытания антибиотик под названием "трован".

ami-tass.ru