В Херсоне 4 больницы могут остаться без электроснабжения

В Херсоне 4 больницы и горводоканал могут остаться без электроснабжения из-за нестабильной работы машиностроительного завода, на территории которого находится трансформаторная станция «Комбайновая».

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, ООО «Херсонский машиностроительный завод» 19 января прекратило передачу электроэнергии через трансформаторную подстанцию «Комбайновая» на 14 предприятий, магазинов и АЗС города.

Согласно сообщению, от стабильной работы подстанции, которая находится на территории завода, зависит электроснабжение почти трети Херсона – в том числе 4-х больниц, КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона».

Херсонская ОГА связывает отключение 14 объектов со сложной экономической ситуации на предприятии.

В то же время, по данным облгосадминистрации, для самостоятельного подключения уже обесточенных объектов к электроснабжению в обход заводской подстанции необходимы новые линии электропередач стоимостью от 2 до 2,5 млн. грн.