Помогают ли белки бороться с лишним весом?

08:45, 28 января 2009
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Не менее 150-170 гр в день

Среди большого разнообразия диет, не последнее место занимают различные белковые диеты. В чем они заключаются, как воздействуют на наш организм, какие полезные свойства они несут и не вредят ли нашему здоровью, обо всем этом мы попытаемся разобраться.

Главную функцию, которую ценят многие диетологи, белкам отводят в качестве метода по уменьшению потребления организмом углеводов. Всеми любимые хлебо-булочные и макаронные изделия заменяются при этом мясными и рыбными продуктами, при этом в большинстве случаев, в отварном виде.

Белок или протеин полезен для нашего организма при росте костей, так как при снижении массы тела идет естественный процесс снижения костной массы в тканях. Также он обеспечивает защиту мышечной ткани. Мясо, например, содержит ценнейшие аминокислоты, витамины, волокна и антиоксиданты, которые помогают организму бороться с различными болезнями, а также предотвращают развитие болезней сердца и предрасположенности к раковым заболеваниям. Не стоит однако путать, роль белков и вышеперечисленных компонентов в мясе и насыщенные жиры, последние из которых наоборот могут провоцировать высокий уровень холестерина и болезни сердца.

Более того, учёными было установлено, что белок отвечает за чувство сытости и эффект насыщения в организме происходит намного быстрее, чем от жиров и углеводов.

Также было установлено, что минимум мяса, который требуется потреблять при белковой диете составляет не менее 150-170гр в день.

А в чем же отрицательные качества белковой диеты? Дело в том, что именно почки начинают страдать от длительного и активного потребления белковой пищи человеком. Происходит это из-за того, что белки расщепляются в организме на аминокислоты, почки частично участвуют в данном процессе. Но если белка поступило с переизбытком, то почки начинают работать в усиленном режиме, кровоток при этом поступает к ним сильнейшим потоком, организм начинает процесс активного изнашивания. Поэтому прежде, чем назначать белковую диету, специалист должен обязательно рассмотреть общую картину здоровья своего пациента. Если у желающего похудеть также есть некоторые проблемы со здоровьем печени, назначать белковую диету также следует с осторожностью.

Если у вас нет проблем с почками и печенью, и вы решили сесть на белковую диету, помните, что вашему организму потребуется достаточное количество воды, которая помогает почкам легче выводить отходы организма. Семь или восемь стаканов простой воды будет вполне достаточно.

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