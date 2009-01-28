Если ребенок плохо ест

Многие знакомы с проблемой, когда ребенок плохо есть, когда каждое кормление превращается в войну.

Самый легкий способ победить плохой аппетит ребенка - срочно завести еще двух-трех детей. В большой семье, как известно не секрет - "клювом не щелкай". Это конечно шутка, а если серьезно, то имейте терпение. Не стоит заставлять есть, уговаривать, не запихивать еду.

Мамочки, не стоит волноваться, еще ни один ребенок не умер от того, что он плохо ест. Запомните худой ребенок - здоровый ребенок. Гораздо тяжелее жить толстому малышу. Задумайтесь над тем, что Вы же не уговариваете своих гостей поесть, то, что он не хочет или не любит. Подумайте, как бы он отреагировал на такое.

Ведь, наверное, вы сами не любите и не едите кое-какие продукты. А чем Ваш ребенок отличается от вас?

Вы, говорите ему, что кашка вкусная, а она скользкая и студенистая, рыба пахнет, клубника - кислит, в молоке - пенка, мясо – не жуется.

Может просто стоит понять своего ребенка и то, почему он плохо ест такую полезную манную кашу и такую вкусную цветную капусту. Что же все таки любят есть малыши?

Печенье – обожаемая еда детей. И сладкое печенье, и соленое — оно прекрасно заменит ту же манную кашу. Апельсины, мандарины – могут заменить цветную капусту. Мороженое прекрасно заменит снова кашу и кислый творог. Ведь давно не секрет, что дети любят бананы, колбасу, йогурт, макароны и мороженое.

А что в этом плохого? Не бойтесь избаловать ребенка, хуже ведь будет от того, что заставляя, уговаривая есть ту же кашку, мы сами вызываем отвращение ребенка к определенным продуктам.

Давайте представим себя на месте малыша, вспомните себя в детстве: как вам не давали запивать, как вас мутило от пенки на молоке, как вас заставляли есть кашу.

Не появляется ли у вас желания выкинуть ложку, разбить тарелку? Так чем наши дети хуже нас? Попробуйте разрешить есть малышу то, что он хочет. Вы наверное сейчас скажете, что малыш будет лопать только конфеты и печенье? А может стоит попробовать? И вы увидите, что через день-другой ребенок сам попросит курочку, кашку, супчик. Сто процентов!

Ну, а если Вы все - таки против такого, то вот несколько способов справиться с плохим аппетитом ребенка:

- Старайтесь делать блюдо красивым, накладывая не полную тарелку.

- Делайте маленькие бутерброды, крохотные кубики сыра.

- Избегайте слов типа «Доедай, еще одну ложечку за папу». В случае если не получается удержаться от уговоров, то используйте книжку с картинками.

- Не нервничайте, если то, что вы положили, малыш не хочет есть. Чтобы сохранить у ребенка аппетит, спокойно относитесь к его колебаниям, помня о том, что и у нас не всегда присутствует аппетит.

- Не угрожайте, не наказывайте из-за еды. Принимается как должное то, что голодный ребенок ест, то нет ничего плохого в том, чтобы временами не хотеть есть. Не стоит превращать процесс питания в образец «хорошего поведения».

- Не кормите ребенка насильно. Может причиной плохого аппетита является плохое самочувствие, или вы кормите в непривычной для него обстановке, или пища пришлась ему не по вкусу. В жаркое время года аппетита обычно снижается, та как жара вызывает повышенную жажду. В связи с этом не старайтесь настойчиво кормить детей в жаркие месяца.

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