Специалисты разных ведомств обсудили вопросы биобезопасности в Украине

Межсекторальная группа по вопросам биобезопасности возобновила свою работу / REUTERS



Как сообщили УНИАН в Минздраве, состоялось совещания с участием специалистов различных ведомств и учреждений по вопросам интеграции системы биобезопасности и биозащиты в систему общественного здоровья в Украине.

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В области биозащиты и биобезопасности будут сотрудничать Минздрав, Госпродпотребслужбы, Институт биохимии Национальной академии наук Украины, Институт гигиены и экологии НМУ имени А.А. Богомольца, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней, Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины, Учебно-методический центр «Международная школа технического законодательства и управления качеством», Всеукраинской ассоциации стерилизации и дезинфекции, посольства США в Украине и Агентства уменьшения угроз США.

В ходе совещания принято решение о создании регламента по биологической безопасности и биологической защиты, который бы соответствовал международным нормам.