Специалисты разных ведомств обсудили вопросы биобезопасности в Украине

09:15, 29 марта 2017
Страна
47

В области биозащиты и биобезопасности сотрудничать медицинские институты и ведомства.

Иллюстрация / REUTERSМежсекторальная группа по вопросам биобезопасности возобновила свою работу / REUTERS


Как сообщили УНИАН в Минздраве, состоялось совещания с участием специалистов различных ведомств и учреждений по вопросам интеграции системы биобезопасности и биозащиты в систему общественного здоровья в Украине.

Читайте такжеУкраинские токсикологи войдут в европейский реестр специалистов

В области биозащиты и биобезопасности будут сотрудничать Минздрав, Госпродпотребслужбы, Институт биохимии Национальной академии наук Украины, Институт гигиены и экологии НМУ имени А.А. Богомольца, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней, Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины, Учебно-методический центр «Международная школа технического законодательства и управления качеством», Всеукраинской ассоциации стерилизации и дезинфекции, посольства США в Украине и Агентства уменьшения угроз США.

В ходе совещания принято решение о создании регламента по биологической безопасности и биологической защиты, который бы соответствовал международным нормам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Минздрав#биозащита