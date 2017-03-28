Опубликован список лекарств, которые украинцы получат бесплатно

Как сообщили УНИАН в Минздраве, программа «Доступные лекарства» предоставляет возможность каждому украинцу получить БЕСПЛАТНО или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2 типа.

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Перечень лекарственных средств, участвующих в программе «Доступные лекарства», можно найти в Реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, на сайте Министерства здравоохранения

Перечень аптек, участвующих в программе, ищите на сайтах органов местной власти. Перечень регулярно обновляется.

Что касается списка лекарств, которые будут доступны украинцам, то в него входят все лекарства со следующими Международными непатентованными названия (МНН):

Сердечно-сосудистые заболевания:

Амиодарон (Amiodarone)

Амлодипин (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапамил (Verapamil)

Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид)

Спиронолактон (Spironolactone)

Фуросемид (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Эналаприл (Enalapril)

Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)

Карведилол (Carvedilol)

Клопидогрель (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бисопролол (Bisoprolol)

Бронхиальная астма:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонид (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

Диабет II типа:

Метформин (Metformin)

Гликлазид (Gliclazide)

Министерство здравоохранения сравнило цены на аналогичные МНН в 5 соседних странах Украины – Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. На основе средней цены за суточную дозу лекарственного средства в этих 5 странах, правительство установило предельную цену на лекарственное средство в Украине, а также цену, которую полностью возмещает государство.

Референтное ценообразование позволит снизить цены на основные лекарственные средства и сделать их более доступными для пациентов.

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Как пациент может получить лекарства по программе «Доступные лекарства»?

Врач выписывает пациенту рецепт на лекарственное средство, указывая непатентованное название (действующее вещество лекарств).

Скачать образец правильно выписанного рецепта: https://goo.gl/5QekAs

Без рецепта лекарства по программе «Доступные лекарства» получить не возможно.

На каждое назначенное врачом МНН должен быть выписан отдельный рецепт.

С этим рецептом пациент идет в аптечное учреждение, участвующее в программе “Доступные лекарства” и имеет вот такую наклейку: https://goo.gl/2KaRpp

Как это работает?

После визита врача, пациент получил рецепт на лекарственное средство с действующим веществом “Бисопролол” 5 мг, 30 таблеток.

В аптеке пациенту предлагают несколько торговых марок, которые содержат МНН “Бисопролол”. Пациент решает, какую торговую марку приобрести: ТМ1, ТМ2, ТМ3, др.

Если, например, ТМ2 – определен, как лекарственное средство с наименьшей стоимостью, тогда пациент получит его бесплатно.

А за ТМ3 пациенту придется доплатить – фактически разницу между ценой ТМ1 и ТМ3. Сколько нужно доплатить, указано в столбце 14 Реестра.

Если ТМ1 не подпадает под программу «Доступные лекарства», потому что его цена за суточную дозу превышает максимально разрешенную Реестром предельно оптово-отпускных цен (3,33 грн за дозу по сравнению с 0,73 грн за дозу в 5 референтных странах). Стоимость этих лекарств государство не возмещает.

Если в аптеке закончились бесплатные лекарства?

1. Пациент может подождать, пока лекарства поступят в аптеку.

2. Пациент может обратиться в другую аптеку.

3. Пациент может выбрать другую торговую марку и доплатить разницу.

Если возникли вопросы. пациенты могут обращаться на горячую правительственную линию 15-45.