В Украине введут единый номер экстренных служб

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций намерено до 2012 года ввести в Украине единый номер для вызова экстренных служб 112.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра МЧС Валерий ТРЕТЬЯКОВ на пресс-конференции.

В частности, по его словам, на введение номера 112 соответствующей государственной программой предусмотрено потратить 625 млн. грн.

По словам В.ТРЕТЬЯКОВА, в 2010 году этот номер будет введен в городах, которые будут принимать матчи Евро-2012, а до 2012 года он будет действовать на территории всей Украины.

На сегодня, по словам В.ТРЕТЬЯКОВА, разработаны и утверждены технические требования и положения, а также наработаны изменения к законодательству. Кроме этого, на сегодня решается вопрос с Министерством транспорта и связи и «Укртелекомом» о введении номера 112, поскольку для этого необходимо серьезное оборудование, сказал он.

По словам заместителя министра, пилотные проекты службы 112 уже действуют в Харькове и Львове.

В.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что по этому единому номеру человек может позвонить по телефону, сообщить о чрезвычайной ситуации, а диспетчеры переадресуют ее тем службам, которые должны на нее отреагировать.