К больницам Киева Черновецкий причислил и зоопарк

Киевский зоопарк переведен в число медицинских учреждений. По словам главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца, соответствующее решение принял Киевсовет.

Политик полагает, что такое решение было обусловлено желанием мэра Леонида Черновецкого передать бюджет зоопарка более приближенному заместителю.

«В Киеве дорогами управляют банкиры, а культурой теперь будут управлять медики. Часть денег, выделенных на культуру, будут распределять медицинские работники. Но не на шприцы и бинты. Они будут управлять самым большим заведением культуры Киева, которое теперь фактически становится самой большой киевской больницей. Речь идет о зоопарке», - рассказывает он в своем письме.

«Интересно, у других заведений здравоохранения уже все проблемы решены? Или Черновецкий решил, что медикам свои силы лучше тратить не на лечение наших любимых бабушек, а на благоустройство парка и уборку после животных» - задает риторический вопрос Бригинец.

Политик утверждает, что переведя зоопарк в число медицинских учреждений, Киевсовет превратил его, таким образом, в самое большое медицинское заведение страны, а может и Европы. «Как известно, во всем мире зоопарки, в зависимости от их видов, относятся к заведениям экологии или культуры. У нас же, почему-то, решили приравнять его к больницам. Предполагаю, что причиной стал бюджет зоопарка, который решили отдать под контроль более приближенному заместителю Черновецкого», - полагает Бригинец.

«Все бы ничего, но финансировать зоопарк будут продолжать по графе культура. Таким образом, деньги, предусмотренные на культуру, будут распределять люди в белых халатах», - утверждает глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма.

«Впрочем, киевляне уже давно привыкли к глупым, бессмысленным, смешным нововведениям киевской власти. Слава Богу, пока не дошло до того, что в театрах откроют приюты для животных, а актеров отправят работать санитарами», - подытожил Бригинец.

www.fraza.ua