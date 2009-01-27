Лучший способ очистки организма

Очистка организма в последнее время все больше входит в моду. В частных медицинских центрах вам предложат за кругленькую сумму освободить от шлаков печень или кишечник или провести очистку крови при помощи специальной хитрой аппаратуры. Народные целители рекомендуют чистить органы посредством специальной овощной диеты. А что говорит "настоящая" научная медицина?

Сторонники "шлаковой" теории утверждают, что в результате жизнедеятельности организма в нем накапливаются отходы и вредные вещества, которые нарушают механизм работы живых клеток и разлагают их. Вследствие чего клетки перерождаются, происходит отравление внутренних органов, крови и лимфы, а иногда развиваются опухоли.

Чтобы этого не произошло, организм надо регулярно "прочищать". Однако медики сомневаются в эффективности подобных процедур и считают теорию накопления шлаков абсурдной – прежде всего потому, что понятия "шлаки" в медицине как такового не существует. Все "лишние" вещества, "мусор", удаляются из организма через прямую кишку. Другое дело, что в организме может появиться переизбыток некоторых натуральных веществ – отсюда и проблемы с ожирением, повышенным сахаром или отложением солей.

И все же организм надо "чистить", выводя избыточное количество жиров и солей, а также попавшие с пищей токсины. Как? У наших предков было прекрасное средство от всех болезней – парная. Стоило человеку захворать, как его родные топили "баньку", и глядишь – простуду, а то и что посерьезнее как рукой снимало!

Ничего удивительного в этом нет. Как правило, в прежние времена люди вели достаточно подвижный образ жизни – ведь у них не было компьютеров и мобильников. Крестьяне целый день хлопотали по хозяйству, что стимулировало повышенное потоотделение. Вместе с потом из тела выходил и избыток веществ, который мог стать причиной различных недугов. Затем они мылись в бане и восполняли потерю жидкости. Таким образом, организм естественным образом оздоравливался.

Что можно посоветовать нашим современникам? В первую очередь – банные процедуры следует совмещать с физической активностью. Занятиям спортом необходимо уделять ежедневно по 30 - 60 мин. Особенно полезны упражнения с гантелями и другими тяжелыми предметами. При этом баню или сауну нужно посещать по 2-3 раза в неделю хотя бы на период "очистки" - обычно это 2-3 недели. Но если у вас проблемы с сердцем или сосудами, то будьте осторожнее с тепловыми процедурами.

Если у вас нет возможности ходить в баню, ее можно заменить ежедневными горячими ваннами. Но помните, что состав обычной водопроводной воды часто оставляет желать лучшего. Не уверены в ее качестве – установите специальные фильтры или пользуйтесь водой из чистого источника.

Водные процедуры желательно проводить сразу после физических нагрузок. Старайтесь, чтобы организм потерял как можно больше жидкости вместе с потом – это пойдет вам только на пользу.

"Правда.Ру"