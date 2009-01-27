Педиатры ставят под сомнение пользу фолиевой кислоты

Дети с диагностированными случаями воспаления кишечника имеют более высокие концентрации фолиевой кислоты в крови, согласно исследованию Калифорнийского университета. Полученные результаты ставят под сомнение теорию о том, что маленькие пациенты с кишечными болезнями, включая язвенный колит и болезнь Крона, подвержены дефициту фолата. Воспалительные процессы в кишечнике наблюдаются у детей всех возрастов и вызывают боли в животе, диарею, повышение температуры, кровотечение и недостаток питательных веществ в организме.

В обследовании были измерены концентрации кислоты в крови детей и подростков от 5 до 17 лет. У здоровых детей показатели фолата в красных кровяных клетках были на 19% ниже. Педиатры считают, что для поддержания нормальной работы кишечника и предотвращения желудочно-кишечных проблем у детей необходимо регулировать уровни фолата. Нехватка фолата или фолиевой кислоты может иметь несколько причин: плохое всасывание витамина через кишечный тракт, неправильное взаимодействие лекарств, низкое диетическое потребление питательных элементов. Как объясняют гастроэнтерологи, фолиевая кислота, водорастворимая форма витамина B, позволяет производить и поддерживать работу новых клеток.

Фолиевая кислота найдена в лиственных зелёных овощах, репе, шпинате, цитрусовых и разнообразии бобовых.

Фолат действительно имеет важное значение для предотвращения опасных изменений в ДНК, приводящих к раку и врождённым дефектам. Однако, как полагают врачи, рекомендации относительно добавок фолиевой кислоты нуждаются в пересмотре и более тщательном изучении.

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